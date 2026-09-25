Фленкя: Мы превратились в страну попрошаек, это унизительно и отвратительно.

Бывший вице-премьер Александру Фленкя считает унизительным то, как премьер-министр Василе Тофан представляет ситуацию в Республике Молдова во время своих встреч в Нью-Йорке, где он участвует в Генеральной Ассамблее ООН.

«Позавчера премьер отправился на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк. Уже два дня я читаю сообщения и публикации и не могу поверить своим глазам. С кем бы он ни встречался, просит денег, чтобы мы пережили зиму. Чтобы не замерзнуть, не умереть от холода. Мы дошли до того, что стали страной попрошаек в Нью-Йорке. Теперь мы выбрали премьер-министра-миллионера, потому что более бедный не выглядел бы убедительным попрошайкой. Это унизительно. Просто унизительно. И отвратительно», — заявил бывший вице-премьер по реинтеграции, цитирует logos-pres.md

Напомним, премьер-министр Василе Тофан находится в Нью-Йорке. За первые два дня визита он провел ряд встреч с зарубежными политиками. Он встретился с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, а также бывшим госсекретарём США и бывшим директором ЦРУ Майком Помпео. В ходе встреч обсуждались энергетическая безопасность, поддержка Молдовы в холодный период, европейская интеграция, инвестиции и укрепление устойчивости страны.

На днях председатель комиссии по евроинтеграции Адриан Бэлуцел заявил на одном из ТВ-каналов, что и премьер, и президент, и «все мы, кто занимаемся внешними связями, работаем над тем, чтобы найти помощь для покрытия расходов и прохождения этого периода».