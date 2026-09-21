Фленкя: Молдове необходимо сохранять нейтральный статус на фоне военных рисков.

Молдове необходимо учитывать свой нейтральный статус при принятии решений, связанных с военной логистикой и безопасностью. Такое мнение высказал бывший вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя.

При этом он отметил, что в условиях войны в Украине прежние представления о нейтралитете и международной безопасности изменились, пишет noi.md

В контексте сообщений о возможном использовании территории Молдовы для транзита различных грузов, в том числе продукции двойного назначения, Фленкя подчеркнул, что часть таких товаров может иметь как гражданское, так и военное применение.

«Мы не знаем, можем мы допустить, что там есть продукция военного назначения. Можем. Можем мы допустить, что там категорически её нет. Тоже можем. Мы не знаем», — сказал он.

В качестве примеров продукции двойного назначения он назвал микросхемы, литиевые батареи, оптоволокно и 3D-принтеры.

Фленкя отметил, что в современной ситуации сама интерпретация действий Молдовы внешними игроками может иметь значение независимо от фактического содержания грузов.

«Для людей, принимающих решение в Москве, это неважно. Как они решат, так и будет», — заявил он.