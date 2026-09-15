Фленкя: Мы сейчас потенциально очень близки к разрешению приднестровского конфликта.

Молдова определенно находится ближе к разрешению приднестровского конфликта и восстановлению своей территориальной целостности, чем в предыдущие годы. Такое мнение высказал бывший вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя.

По мнению Фленки, война России против Украины сломала архитектуру европейской безопасности и с февраля 2022 года перспектива реинтеграции стала гораздо реальнее. Проблема лишь в том, что пока власти в Кишиневе прямо и открыто не сформулировали четкий план реинтеграции. Это создает недоверие в обществе и не обнадеживает международных партнеров, пишет tv8.md

"Мы сейчас находимся потенциально очень близко к разрешению приднестровского конфликта и восстановлению целостности нашей страны. Ее можно восстановить, если правильно к этому подойти, в течение от трех до шести месяцев начиная с сегодняшнего дня. Объективно говоря, мы сейчас находимся близко как никогда, в силу тех причин, что устоявшийся архитектура безопасности и многостороннего сотрудничества в Европе ещё со второй половины XX века уже доживает свой срок. Её 24 февраля 2022 года похоронил президент РФ Владимир Путин", — заявил Фленкя.

По его словам, Республика Молдова сейчас потенциально ближе к реинтеграции, чем когда-либо то ни было. Но, с другой стороны, был момент, когда такая возможность была еще ближе — в апреле 2022 года, считает эксперт.