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tv8.md logotv8
16 Сентября 2026, 09:10
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Фленкя: Евроинтеграция привлекательна для жителей Приднестровья, но не для «Шерифа»

Процесс евроинтеграции может помочь и в реинтеграции Молдовы, если понимать Приднестровье как живущих там людей. Если же говорить о де-факто властях на левом берегу, то им не нужна евроинтеграция, считает Александр Фленкя.

Фленкя: Евроинтеграция привлекательна для жителей Приднестровья, но не для «Шерифа».
Фленкя: Евроинтеграция привлекательна для жителей Приднестровья, но не для «Шерифа».

В этом контексте, по мнению бывшего вице-премьера по реинтеграции Александра Фленки, необходимо сосредоточить усилия на обычных людях, пишет tv8.md

"Является ли Европейский союз притягательным для людей, которые честно живут и трудятся, платят налоги, хотят предсказуемого будущего для себя и своих детей? Да, является. Не только из-за экономических показателей, социальных гарантий и гарантий прав меньшинств — языковых, национальных, религиозных и т. д. 

Может ли Европейский союз со всеми этим перечисленным, включая верховенство закона, юстицию, крайне регламентированную экономику и рынок, быть притягательным для организованной преступности? Нет, не может", — заявил Фленкя. 

Он отмечает, что Кишинев может определять Приднестровье как живущих там людей, большая часть которых является гражданами Молдовы. Но может отождествлять регион с местными де-факто властями, которые фактически установили полицейский режим и олигархат. Евроинтеграция может привлекать обычных людей, но она пугает холдинг "Шериф" и местные элиты.

"Если мы определяем Приднестровье как компанию "Шериф" и её бизнес-интересы, то решения, которые необходимо принимать Республике Молдова в отношении региона и своего будущего — должны быть другими. Но хочется верить, что большинство людей считают, что Приднестровье — это не "Шериф", а люди, которые там живут, — наши сограждане", — подытожил бывший вице-премьер. 

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Источник
tv8.md logotv8
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