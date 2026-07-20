Фестиваль Ukrainian Day in Moldova собрал участников из Молдовы, Украины и Румынии.

Село Яблоана Глодянского района стало площадкой для III Международного фестиваля «Ukrainian Day in Moldova – Культура объединяет».

Мероприятие собрало представителей Молдовы, Украины и Румынии, предложив гостям насыщенную культурную программу и став площадкой для обсуждения приграничного сотрудничества в контексте европейской интеграции, передает rupor.md

Фестиваль был организован Национальным конгрессом украинцев Молдовы при поддержке Министерства культуры в рамках Национальной программы «Доступ к культуре».

В течение дня гости могли посетить концерты народной музыки и танца, ярмарку ремесленников, мастер-классы по традиционным промыслам, выставки изделий народных мастеров, детские мероприятия и дегустации блюд национальных кухонь.

Праздник открылся торжественным шествием участников и творческих коллективов. Одним из самых символичных моментов стала акция «Рушник единства», подчеркнувшая значение культуры в сохранении исторической памяти и укреплении связей между народами.

Посол Украины в Республике Молдова Паун Роговей отметил, что сегодня украинская культура является не только частью национального наследия, но и символом стойкости украинского народа.

По его словам, несмотря на государственные границы, украинцев объединяют общая история, язык, культура и любовь к своей стране, а подобные фестивали укрепляют связи между украинскими общинами разных государств и открывают новые возможности для совместных проектов.

На сцене фестиваля выступили творческие коллективы из Молдовы, Украины и Румынии.

Одним из центральных событий программы стала международная дискуссионная панель «От партнерства к развитию: мосты вместо границ — роль трансграничного сотрудничества между сообществами в контексте европейской интеграции».

В обсуждении приняли участие представители органов власти, депутаты, дипломаты, представители местного самоуправления, международных организаций и гражданского общества.

Участники говорили о перспективах сотрудничества между регионами Молдовы, Украины и Румынии, подчеркнув важность совместных проектов в сфере образования, культуры, молодежной политики и социальной защиты.

В Министерстве культуры отмечают, что фестиваль способствует развитию межкультурного диалога, популяризации культурного наследия и укреплению связей между сообществами трех стран.

В этом году в рамках Национальной программы «Доступ к культуре» будут профинансированы 77 культурных проектов из 320 поданных заявок. Общий бюджет программы составляет 19 миллионов леев.