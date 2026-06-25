Фермеры заблокировали контрольно-пропускные пункты Леушены и Скуляны

Из-за акций протеста, организованных фермерами, временно приостановлено движение транспорта через пограничные посты Леушены и Скуляны. Об этом сообщает Таможенная служба Молдовы.

Фермеры заблокировали контрольно-пропускные пункты Леушены и Скуляны.