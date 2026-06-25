25 Июня 2026, 13:11
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Фермеры заблокировали контрольно-пропускные пункты Леушены и Скуляны
Из-за акций протеста, организованных фермерами, временно приостановлено движение транспорта через пограничные посты Леушены и Скуляны. Об этом сообщает Таможенная служба Молдовы.
В настоящее время проезд в направлении этих пунктов пропуска невозможен. На месте находятся компетентные органы, которые обеспечивают общественный порядок и регулируют дорожное движение.
Водителям, планирующим пересечение границы, рекомендуют выбирать альтернативные маршруты — через таможенные посты Кагул–Оанча, Джурджулешть–Галац или Леова–Бумбэта.