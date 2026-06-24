theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
24 Июня 2026, 13:21
12 926
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт в Кагуле

В результате акций протеста, организованных фермерами, движение через пункт пропуска Кагул временно перекрыто. Об этом сообщает Пограничная полиция.

Фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт в Кагуле.
Фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт в Кагуле.

На данный момент доступ к границе в обоих направлениях заблокирован. На месте находятся компетентные органы, которые обеспечивают общественный порядок и следят за дорожным движением.

Водителям, планирующим пересечение границы, рекомендуют выбирать альтернативные маршруты — через пункты пропуска Леова или Джурджулешть.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте