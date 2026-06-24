Фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт в Кагуле

В результате акций протеста, организованных фермерами, движение через пункт пропуска Кагул временно перекрыто. Об этом сообщает Пограничная полиция.

Фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт в Кагуле.