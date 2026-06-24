24 Июня 2026, 13:21
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Фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт в Кагуле
В результате акций протеста, организованных фермерами, движение через пункт пропуска Кагул временно перекрыто. Об этом сообщает Пограничная полиция.
На данный момент доступ к границе в обоих направлениях заблокирован. На месте находятся компетентные органы, которые обеспечивают общественный порядок и следят за дорожным движением.
Водителям, планирующим пересечение границы, рекомендуют выбирать альтернативные маршруты — через пункты пропуска Леова или Джурджулешть.