theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
1 Июня 2026, 14:20
18
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молочные фермы Молдовы увеличили производство на 22%

Производство молока на лицензированных фермах Молдовы значительно выросло в 2025 году.

Молочные фермы Молдовы увеличили производство на 22%.
Молочные фермы Молдовы увеличили производство на 22%.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности, объем произведенного молока достиг 64 тысяч тонн против 52,3 тысячи тонн в 2024 году, что означает рост более чем на 22%, сообщает realitatea.md

Согласно данным за первые три месяца 2026 года, животноводческие хозяйства уже произвели 16,6 тысячи тонн молока.

Для поддержки отрасли животноводы в прошлом году получили субсидии через Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA). Так, производителям коровьего молока было выплачено 83,81 млн леев. Получателями поддержки стали 183 хозяйства.

Производители овечьего молока получили 940 тысяч леев субсидий, а производители козьего молока — 1,81 млн леев. В каждой из этих категорий поддержку получили по восемь бенефициаров.

Помимо субсидий на производство молока, фермеры получали выплаты за содержание животных. На поддержку владельцев крупного рогатого скота было выделено 11,99 млн леев, которые получили 130 хозяйств.

Овцеводам было направлено 38,5 млн леев, распределённых между 212 получателями. Владельцы коз получили 15,2 млн леев, поддержку получили 139 хозяйств.

В министерстве отмечают, что рост производства связан в том числе с мерами государственной поддержки сектора.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте