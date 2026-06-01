Молочные фермы Молдовы увеличили производство на 22%.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности, объем произведенного молока достиг 64 тысяч тонн против 52,3 тысячи тонн в 2024 году, что означает рост более чем на 22%, сообщает realitatea.md

Согласно данным за первые три месяца 2026 года, животноводческие хозяйства уже произвели 16,6 тысячи тонн молока.

Для поддержки отрасли животноводы в прошлом году получили субсидии через Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA). Так, производителям коровьего молока было выплачено 83,81 млн леев. Получателями поддержки стали 183 хозяйства.

Производители овечьего молока получили 940 тысяч леев субсидий, а производители козьего молока — 1,81 млн леев. В каждой из этих категорий поддержку получили по восемь бенефициаров.

Помимо субсидий на производство молока, фермеры получали выплаты за содержание животных. На поддержку владельцев крупного рогатого скота было выделено 11,99 млн леев, которые получили 130 хозяйств.

Овцеводам было направлено 38,5 млн леев, распределённых между 212 получателями. Владельцы коз получили 15,2 млн леев, поддержку получили 139 хозяйств.

В министерстве отмечают, что рост производства связан в том числе с мерами государственной поддержки сектора.