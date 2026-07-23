В Молдове предлагают изменить правила финансирования интервенций на аграрном рынке.

Расходы на государственные интервенции на аграрном рынке будут рассчитываться по новым правилам.

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности предлагает утвердить регламент, который впервые определит перечень допустимых расходов и порядок управления государственными запасами сельскохозяйственной продукции в рамках гармонизации законодательства Республики Молдова с нормами Европейского союза, передает bani.md

Согласно проекту, из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности смогут финансироваться расходы на закупку сельхозпродукции для проведения государственных интервенций, ее транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, хранение, операции по приему и отпуску со складов, списание из-за порчи продукции, а также разница между балансовой стоимостью и ценой реализации.

Документ также вводит новые правила расчета финансовых затрат. Они будут основываться на процентной ставке, установленной Национальным банком Молдовы, а для операций в евро будут использоваться ставки EURIBOR. Кроме того, устанавливаются единые методы оценки государственных запасов и расчета потерь при хранении продукции.

Если будут выявлены недостачи, кражи или другие потери, превышающие допустимые нормы, их стоимость будет рассчитываться по референтной цене с надбавкой 5%. Если средняя рыночная цена превысит 105% от референтной, операторы будут обязаны возместить стоимость продукции по рыночной цене с дополнительной надбавкой 5%.

Новые правила также предусматривают порядок обращения с поврежденной или уничтоженной продукцией, недостающими объемами и товарами, не принятыми при поставке, а также вводят единые механизмы бухгалтерского учета и отчетности по государственным запасам.

Ответственность за расчет расходов, учет хранящейся продукции и подготовку ежемесячной и годовой отчетности будет возложена на Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA).

Авторы проекта подчеркивают, что внедрение регламента не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Финансирование будет осуществляться за счет Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности в пределах уже утвержденных средств, а объем расходов будет зависеть от масштаба рыночных интервенций, которые будут применяться только при необходимости.

Предполагается, что регламент вступит в силу 1 января 2028 года, при этом отдельные его положения начнут действовать после вступления Республики Молдова в Европейский союз.