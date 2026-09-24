Фермеры из Бессарабского района анонсировали протест: 20 человек и 10 единиц техники

Акция запланирована на пятницу, 25 сентября, с 9:00 на дороге Чимишлия–Басарабяска, возле села Абаклия.

Согласно предварительному уведомлению, поданному общественной ассоциацией «Сила фермеров», в протесте планируют участвовать около 20 человек и около 10 единиц сельскохозяйственной техники. Организаторы заявили, что акция будет носить мирный характер, сообщает bani.md

Фермеры говорят, что протест организован для привлечения внимания к проблемам аграрного сектора. Они требуют от властей принять меры по трем направлениям.

Первое требование — сохранить ставку НДС в размере 8% на зерновые и масличные культуры. Также аграрии требуют продлить лицензирование импорта зерновых и подсолнечника как минимум до 31 декабря 2026 года.

Третье требование касается возврата акциза на дизельное топливо, приобретенное фермерами в период с 1 июня по 1 декабря 2026 года.

Ассоциация «Сила фермеров» заявила, что поддерживает протест и окажет аграриям необходимую помощь в защите их прав и интересов.

В предварительном уведомлении организаторы указали, что цель акции — выразить протест против того, что они считают небрежным отношением государственных структур к агропромышленному сектору.

Организаторы заверили, что акция пройдет мирно, и попросили обеспечить общественный порядок во время протеста.