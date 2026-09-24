theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
24 Сентября 2026, 12:30
3 126
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Фермеры из Бессарабского района анонсировали протест: 20 человек и 10 единиц техники

Акция запланирована на пятницу, 25 сентября, с 9:00 на дороге Чимишлия–Басарабяска, возле села Абаклия.

Фермеры из Бессарабского района анонсировали протест.
Фермеры из Бессарабского района анонсировали протест.

Согласно предварительному уведомлению, поданному общественной ассоциацией «Сила фермеров», в протесте планируют участвовать около 20 человек и около 10 единиц сельскохозяйственной техники. Организаторы заявили, что акция будет носить мирный характер, сообщает bani.md

Фермеры говорят, что протест организован для привлечения внимания к проблемам аграрного сектора. Они требуют от властей принять меры по трем направлениям.

Первое требование — сохранить ставку НДС в размере 8% на зерновые и масличные культуры. Также аграрии требуют продлить лицензирование импорта зерновых и подсолнечника как минимум до 31 декабря 2026 года.

Третье требование касается возврата акциза на дизельное топливо, приобретенное фермерами в период с 1 июня по 1 декабря 2026 года.

Ассоциация «Сила фермеров» заявила, что поддерживает протест и окажет аграриям необходимую помощь в защите их прав и интересов.

В предварительном уведомлении организаторы указали, что цель акции — выразить протест против того, что они считают небрежным отношением государственных структур к агропромышленному сектору.

Организаторы заверили, что акция пройдет мирно, и попросили обеспечить общественный порядок во время протеста.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте