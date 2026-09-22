Фермеры готовятся к протестам из-за НДС

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Евгений Осмокеску заявил, что фермеры имеют право на мирный протест, если недовольны возможным повышением НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%.

При этом он подчеркнул, что любые акции должны проходить в рамках закона, сообщает rupor.md

Заявление прозвучало после того, как аграрии объявили о возможных протестах 24–25 сентября и не исключили вывода сельскохозяйственной техники на трассы в случае повышения ставки НДС. Ассоциация «Сила фермеров» требует сохранить действующую ставку 8% для зерновых и масличных культур.

«Каждый имеет право на свободное выражение мнения, имеет право на мирный протест в рамках правового поля, но не должен забывать, что право одного человека заканчивается там, где начинается право другого», — заявил Осмокеску в эфире AgroTV.

Говоря о НДС, министр отметил, что власти учитывают как интересы сельхозпроизводителей, так и потребности государственного бюджета. По его словам, окончательного решения о сохранении ставки 8% или ее повышении до 12% пока нет. Власти намерены определиться с этим вопросом не позднее следующей недели.

«Я лично тоже не люблю повышение налогов и сборов», — сказал министр.

Проект налоговой политики на 2027 год предусматривает изменения ставок НДС для ряда сельскохозяйственных товаров. В частности, предлагается сохранить ставку 8% для некоторых категорий продукции и установить 12% для отдельных товаров животноводства, растениеводства и садоводства.