Фермеры в очередной раз пригрозили протестами в случае повышения ставок НДС на зерновые.

Ассоциация «Сила фермеров» готовится к протестам, если власти не откажутся от повышения ставки НДС для зерновых и масличных культур.

Такое решение было единогласно принято на заседании Совета Ассоциации, состоявшемся после консультаций с фермерами из нескольких регионов страны, сообщает bani.md

Сельхозпроизводители недовольны намерением властей повысить ставку НДС для зерновых и масличных культур. По мнению ассоциации, эта мера усилит финансовое давление на фермеров.

«Предлагаемая мера рассматривается сельхозпроизводителями как необоснованная, дискриминационная и губительная, особенно на фоне чрезвычайного роста цен на ресурсы для аграрного сектора», — говорится в заявлении Ассоциации «Сила фермеров».

Представители сельхозпроизводителей утверждают, что за последние пять лет сектор серьезно пострадал от стихийных бедствий, а финансовая поддержка со стороны государства была недостаточной.

«Как можно резко увеличивать налоговую нагрузку на сектор, который за последние пять лет больше всего пострадал от стихийных бедствий и получил мизерное финансирование со стороны государства?» — задаются вопросом фермеры.

Ассоциация также приводит в пример ситуацию в ряде европейских стран. По словам сельхозпроизводителей, в странах Центральной и Южной Европы в аграрном секторе применяются ставки НДС от 5% до 11%, а фермеры при этом получают прямые выплаты в размере от 200 до 500 евро на каждый гектар.

В этих условиях «Сила фермеров» предупреждает, что возможное повышение НДС до 12% окажет давление прежде всего на микропредприятия, а также малые и средние фермерские хозяйства в зерновом и масличном секторе.

«Депутаты, которые проголосуют за повышение НДС до 12%, тем самым поддержат дискриминацию и банкротство микро-, малых и средних фермеров в зерновом и масличном секторе», — заявляет ассоциация.

Фермеры также недовольны другими положениями проекта налоговой политики на 2027 год. Совет «Силы фермеров» не поддерживает повышение подоходного налога для крестьянских хозяйств и выступает против значительного увеличения акцизов на дизельное топливо при отсутствии механизма возврата этих налогов сельхозпроизводителям.

Ассоциация заявляет, что будет участвовать во всех публичных консультациях по налоговой политике на 2027 год и требует отдельного обсуждения вопроса НДС в сельском хозяйстве на совместной площадке парламентских комиссий по сельскому хозяйству и по экономике, финансам и бюджету с участием министра сельского хозяйства.

В течение следующих семи дней представители фермеров намерены провести несколько встреч в регионах с депутатами правящей партии, чтобы обсудить повышение НДС. Если эти консультации не приведут к изменению проекта, фермеры заявляют о намерении выйти на улицы.

«В случае если все консультации не завершатся положительным результатом, Ассоциация в день голосования налоговой политики во втором чтении, ориентировочно 24 или 25 сентября, организует митинг протеста фермеров», — сообщает «Сила фермеров».

Ассоциация предупреждает, что за протестом могут последовать другие акции, в том числе демонстрации с участием фермеров на сельскохозяйственной технике и машинах.