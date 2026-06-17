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agora.md logoagora
17 Июня 2026, 17:00
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Осмокеску об импортной продукции на полках магазинов: Мы импортируем больше, чем производим

«Молдова зависит от сельскохозяйственного года», - отметил Осмокеску.

Осмокеску об импортной продукции на полках магазинов: Мы импортируем больше, чем производим.
Осмокеску об импортной продукции на полках магазинов: Мы импортируем больше, чем производим.

Таковы объяснения министра экономики Евгения Осмокеску, данные в программе Pe făță на телеканале «Молдова 1» относительно засилья импортной продукции на полках молдавских магазинов. В связи с недавней критикой со стороны фермеров, чиновник заявил, что сельское хозяйство должно основываться на стратегических действиях по повышению производительности, передает agora.md

Отвечая на вопрос журналиста об импортной продукции в магазинах, Осмокеску признал, что Молдова импортирует больше, чем производит, и заявил, что необходимо поощрять местное производство путем поддержки «умного сельского хозяйства».

В связи с критикой фермерами проекта бюджетно-фискальной политики, министр экономики предположил, что часть вины за сокращение местного производства лежит на фермерах, поскольку они прибегают к нерациональным методам ведения сельского хозяйства.

Министр упомянул, что объявленные новые инвестиции в области ирригации могут способствовать повышению производительности сельского хозяйства.

Напомним, ассоциация «Сила фермеров» предупреждает, что фермеры могут снова выйти на протест с сельскохозяйственной техникой 24 июня, если власти не отреагируют на их требования.

Фермеры раскритиковали проект бюджетно-фискальной политики, который, по их словам, «предусматривает повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию до 20% с 1 октября 2026 года», а также другие меры, которые «ухудшат условия деятельности в сельскохозяйственном секторе».

Источник
agora.md logoagora
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