ФБР провело встречу с правоохранителями Молдовы по борьбе с мошенниками.

Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов Америки в Кишиневе.

"На этой неделе специальные агенты ФБР и Службы дипломатической безопасности провели встречу с представителями правоохранительных органов Республики Молдова с целью укрепления нашего партнерства в сфере безопасности и борьбы с транснациональными мошенническими колл-центрами. Эти преступные сети используют вводящую в заблуждение интернет-рекламу для привлечения граждан США и «холодные звонки» для обмана граждан Республики Молдова, что ставит под угрозу финансовую безопасность семей по обе стороны Атлантики.

Наш посыл ясен: для мошеннических операций нет безопасного убежища", - заявили в дипмиссии.

Благодаря обмену разведданными и совместным правоохранительным мерам Соединённые Штаты и Молдова работают вместе над ликвидацией этих сетей и привлечением их организаторов к ответственности.