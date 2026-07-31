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31 Июля 2026, 19:07
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ФБР провело встречу с правоохранителями Молдовы по борьбе с мошенниками

Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов Америки в Кишиневе.

ФБР провело встречу с правоохранителями Молдовы по борьбе с мошенниками.
ФБР провело встречу с правоохранителями Молдовы по борьбе с мошенниками.

"На этой неделе специальные агенты ФБР и Службы дипломатической безопасности провели встречу с представителями правоохранительных органов Республики Молдова с целью укрепления нашего партнерства в сфере безопасности и борьбы с транснациональными мошенническими колл-центрами. Эти преступные сети используют вводящую в заблуждение интернет-рекламу для привлечения граждан США и «холодные звонки» для обмана граждан Республики Молдова, что ставит под угрозу финансовую безопасность семей по обе стороны Атлантики.

Наш посыл ясен: для мошеннических операций нет безопасного убежища", - заявили в дипмиссии. 

Благодаря обмену разведданными и совместным правоохранительным мерам Соединённые Штаты и Молдова работают вместе над ликвидацией этих сетей и привлечением их организаторов к ответственности.

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