24 Мая 2026, 19:30
Ежедневно на улицы Кишинева выезжает 400 тыс. автомобилей

Количество зарегистрированных в Молдове автомобилей в 2025 году превысило 1,38 млн, увеличившись за три года на 210 тыс. единиц.

Плотный трафик особенно ощутим в столице. В Кишиневе ежедневно курсирует около 400 тыс. машин, что провоцирует постоянные пробки, ухудшает экологическую ситуацию и перегружает городскую инфраструктуру, передает logos-pres.md

Согласно проанализированным данным по транспортному сектору, ежегодный объем перевозимых пассажиров увеличился с 196,9 млн в 2021 году до 333 млн в 2025 году, (+69%). 

Общественный транспорт зафиксировал рост на 8,3% по сравнению с предыдущим годом. Структура мобильности остается сильно несбалансированной: более 99% поездок осуществляются автомобильным и городским транспортом, в то время как на долю железнодорожного пассажирского транспорта приходится менее 1%. 

Эта острая зависимость от автомобильного транспорта способствует перегрузке существующей инфраструктуры и повышению рисков возникновения заторов. Власти разработали Национальную стратегию в области Интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на период 2026–2035 годов. 

Документ направлен на модернизацию и цифровизацию транспортного сектора путем повышения безопасности, эффективности и устойчивости мобильности. Стратегия предусматривает создание единой национальной базы для управления транспортными данными, обеспечение совместимости цифровых систем, а также учреждение Национальной точки доступа к данным о мобильности. 

Также целями являются укрепление управления, цифровизация услуг и постепенная интеграция в стандарты Евросоюза. Проект стратегии был разработан министерством инфраструктуры и регионального развития при технической поддержке Постоянного секретариата Транспортного сообщества и будет представлен на заседании правительства.

Источник
