ЕСПЧ обязал Молдову выплатить 9500 евро экс-депутату за события апреля 2009 года.

Согласно решению суда, вынесенному 11 июня 2026 года, расследование было омрачено значительными задержками, процессуальными нарушениями и проблемами со сбором и сохранностью доказательств. По мнению судей, это серьёзно подорвало эффективность действий национальных органов, сообщает unimedia.info

Дело касается событий апреля 2009 года в Кишинёве, когда после парламентских выборов прошли массовые протесты. Валентина Кушнир утверждала, что во время операции по восстановлению общественного порядка подверглась избиению со стороны сотрудников полиции.

ЕСПЧ также отметил, что заявительница не была должным образом вовлечена в национальные судебные процедуры, а ряд важных обстоятельств дела не получил надлежащей оценки со стороны молдавских судов.

В результате суд установил нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и обязывает государства проводить эффективные расследования подобных случаев.

В качестве компенсации ЕСПЧ присудил Валентине Кушнир 7500 евро за моральный ущерб и ещё 2000 евро на покрытие судебных расходов.