ЕСПЧ обязал Россию выплатить 11 тысяч евро жителю Приднестровья.

После установления факта нарушения ЕСПЧ обязал Российскую Федерацию выплатить компенсацию в размере 11 000 евро, которая включает в себя как моральный ущерб, так и судебные издержки, сообщает ipn.md

Согласно решению по делу «В.И. против Республики Молдова и России», психиатрический диагноз истца был включен в якобы военную медицинскую книжку и впоследствии стал известен третьим лицам, что напрямую повлияло на его профессиональную жизнь. Молодой человек был лишён возможности работать в течение нескольких лет из-за этой информации, которую суд расценил как серьёзное вмешательство в его частную жизнь.

Разглашение медицинских данных произошло в контексте административно-военной системы Приднестровского региона, что не соответствует европейским стандартам защиты прав человека. ЕСПЧ также подтвердил, что так называемые левобережные суды не могут считаться частью судебной системы, совместимой с Европейской конвенцией по правам человека.