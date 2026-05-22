ЕСПЧ обязал Россию выплатить 11 тысяч евро жителю Приднестровья
ЕСПЧ осудил Россию за нарушение права на неприкосновенность частной жизни молодого человека из Каменского района после того, как его конфиденциальные медицинские данные были раскрыты и использованы не по назначению.
После установления факта нарушения ЕСПЧ обязал Российскую Федерацию выплатить компенсацию в размере 11 000 евро, которая включает в себя как моральный ущерб, так и судебные издержки, сообщает ipn.md
Согласно решению по делу «В.И. против Республики Молдова и России», психиатрический диагноз истца был включен в якобы военную медицинскую книжку и впоследствии стал известен третьим лицам, что напрямую повлияло на его профессиональную жизнь. Молодой человек был лишён возможности работать в течение нескольких лет из-за этой информации, которую суд расценил как серьёзное вмешательство в его частную жизнь.
Разглашение медицинских данных произошло в контексте административно-военной системы Приднестровского региона, что не соответствует европейским стандартам защиты прав человека. ЕСПЧ также подтвердил, что так называемые левобережные суды не могут считаться частью судебной системы, совместимой с Европейской конвенцией по правам человека.