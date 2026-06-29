Глава КС отвергла обвинения из-за решения ЕСПЧ: «В этом деле нет моей вины».

Домника Маноле отвергла обвинения в том, что она якобы несет ответственность за решение ЕСПЧ, согласно которому Молдова обязана выплатить компенсацию в размере 560 тысяч евро компании Seksimp Group SR.

Эти заявления прозвучали в Конституционном суде во время обсуждения её отвода от дела. Маноле пояснила, что в 2011 году её участие свелось лишь к тому, чтобы помочь вернуть долг в 1,12 миллиона леев по договору аренды, пишет rupor.md со ссылкой на bani.md

«Здесь нет вины судьи Маноле, которая взыскала долг на основании договора аренды. Суть дела в другом», — заявила глава КС.

По ее словам, дело рассматривалось коллегией из семи судей в трех инстанциях: суде первой инстанции, Апелляционной палате и Высшей судебной палате (ВСП), причем решение Апелляционной палаты впоследствии было оставлено в силе ВСП.

Маноле утверждает, что, хотя ЕСПЧ и упрекнул национальные суды в недостаточной мотивированности решений, ущерб, установленный европейским судом, был вызван не решением о взыскании долга, а тем, как имущество компании было реализовано на этапе принудительного исполнения.

«Европейский суд указал, что ущерб образовался в результате продажи недвижимого имущества для погашения долга по цене ниже его реальной рыночной стоимости», — заявила Маноле.

4 июня 2026 года ЕСПЧ вынес решение по делу «Seksimp Group SRL против Республики Молдова». Суд утвердил сумму справедливой компенсации. Теперь государство обязано выплатить компании 560 тысяч евро за материальный ущерб.

Ранее, решением от 15 мая 2025 года, европейский суд констатировал нарушение права на справедливое судебное разбирательство и права на уважение собственности, отметив, что национальные суды не ответили на ключевые аргументы компании и недостаточно мотивировали принятые решения.

ЕСПЧ также установил, что в ходе принудительного исполнения имущество фирмы было реализовано по цене значительно ниже его рыночной стоимости, что и привело к ущербу, понесенному истцом.

В завершение своего заявления Домника Маноле уточнила, что оставляет решение по поданному против нее заявлению об отводе на усмотрение пленума КС.