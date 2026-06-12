Власти призвали граждан к осторожности из-за сообщений об EcoVoucher
Национальный центр устойчивой энергетики (CNED) предупреждает граждан о необходимости проявлять осторожность в случае получения сообщений или телефонных звонков, связанных с программой EcoVoucher, и проверять источник информации.
Учреждение уточняет, что официальные уведомления о предоставлении ваучеров рассылаются исключительно через SMS от отправителя GOV 1.MD и по электронной почте с адреса noreply@compensatii.gov.md, передает stiri.md
Представители CNED подчёркивают, что сотрудники учреждения не запрашивают по телефону персональные данные, пароли, коды подтверждения, информацию о банковских картах или другие конфиденциальные сведения.
Власти рекомендуют гражданам не сообщать никому личную или банковскую информацию и не переходить по ссылкам, полученным из неизвестных источников.
Проверить право на участие в программе EcoVoucher можно с помощью официальной платформы проверки. Кроме того, гражданам, которые подозревают попытку мошенничества или нуждаются в дополнительной информации, рекомендуется обращаться на горячую линию CNED.
Предупреждение прозвучало на фоне участившихся случаев, когда мошенники используют имена государственных учреждений для получения персональных или финансовых данных граждан.