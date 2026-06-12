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stiri.md logostiri
12 Июня 2026, 20:09
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Власти призвали граждан к осторожности из-за сообщений об EcoVoucher

Национальный центр устойчивой энергетики (CNED) предупреждает граждан о необходимости проявлять осторожность в случае получения сообщений или телефонных звонков, связанных с программой EcoVoucher, и проверять источник информации.

Власти призвали граждан к осторожности из-за сообщений об EcoVoucher.
Власти призвали граждан к осторожности из-за сообщений об EcoVoucher.

Учреждение уточняет, что официальные уведомления о предоставлении ваучеров рассылаются исключительно через SMS от отправителя GOV 1.MD и по электронной почте с адреса noreply@compensatii.gov.md, передает stiri.md

Представители CNED подчёркивают, что сотрудники учреждения не запрашивают по телефону персональные данные, пароли, коды подтверждения, информацию о банковских картах или другие конфиденциальные сведения.

Власти рекомендуют гражданам не сообщать никому личную или банковскую информацию и не переходить по ссылкам, полученным из неизвестных источников.

Проверить право на участие в программе EcoVoucher можно с помощью официальной платформы проверки. Кроме того, гражданам, которые подозревают попытку мошенничества или нуждаются в дополнительной информации, рекомендуется обращаться на горячую линию CNED.

Предупреждение прозвучало на фоне участившихся случаев, когда мошенники используют имена государственных учреждений для получения персональных или финансовых данных граждан.

Власти призвали граждан к осторожности из-за сообщений об EcoVoucher
Источник
stiri.md logostiri
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