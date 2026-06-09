В Молдове по программе EcoVoucher собрали более 300 тонн старой бытовой техники.

Как уточнили в ведомстве, старые приборы отправляют на переработку в Румынию, а уязвимые семьи получают взамен современное энергоэффективное оборудование. Этот проект, по мнению властей, помогает гражданам снизить расходы на оплату счетов и одновременно сокращает объемы мусора на свалках страны, передает rupor.md

Сбором отходов занимается ассоциация PRO REP, которая объединяет около 70 компаний-импортеров техники. За год своей работы она собрала около 500 тонн электронного мусора, выполнив план на 2026 год уже на 40%. По словам директора ассоциации Михая Каранфила, весь этот объем не остается в стране.

«Эти устройства экспортируются для переработки румынской компании GreenWEEE. Сейчас мы организуем еженедельные перевозки, отправляя от двух до четырех грузовиков каждую неделю», — сообщил Михай Каранфил.

Министр энергетики Дорин Жунгиету в ходе визита на склад ассоциации высоко оценил результаты работы и отметил комплексный эффект экологической программы.

«Программа EcoVoucher приносит Республике Молдова двойную пользу. С одной стороны, она помогает уязвимым семьям заменить старую бытовую технику, потребляющую много энергии, на современное и эффективное оборудование. С другой стороны, мы гарантируем, что выведенные из эксплуатации приборы собираются и утилизируются должным образом, а ценные материалы возвращаются в экономический оборот. Таким образом мы снижаем потребление энергии, счета граждан и количество отходов, попадающих на свалки», — заявил министр.

Последний этап выдачи ваучеров завершился 7 июня. На нем граждане использовали почти 600 сертификатов, купив 337 новых стиральных машин и 255 холодильников. Всего же с момента запуска программы государственную субсидию в размере до 70% от стоимости новой техники получили более 42 тысяч молдавских семей.



