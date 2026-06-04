Еще трое обвиняемых предстанут перед судом по делу Car Vertical.

Они отправляли фотографии и видео своих бывших девушек для публикации в Telegram-канале с целью отомстить за разрыв отношений, передает zdg.md

Первому обвиняемому 40 лет, и в 2024 году он опубликовал на канале Car Vertical в Telegram, который на тот момент насчитывал более 10 000 участников, набор из 29 фотографий своей бывшей девушки, которой сейчас 26 лет, в обнаженном виде или в нижнем белье.

После публикации номера телефона и адреса аккаунта в Instagram вместе с фотографиями, с девушкой начали связываться неизвестные лица. Более того, после совершения преступления он позвонил ей в час ночи, чтобы пригласить в McDonald’s — от приглашения потерпевшая отказалась. После публикации изображений девушка попросила администратора удалить их, но он потребовал взамен 350 евро. Потерпевшая обратилась в полицию.

Еще один обвиняемый — 33-летний водитель. После того как его 33-летняя подруга, у которой также был несовершеннолетний ребенок, разорвала отношения из-за его сексуального насилия, обвиняемый разместил фотографии их интимной переписки в Facebook и Telegram, которые затем отправил ее родственникам и друзьям.

После того как она отказалась от встречи с ним и подала заявление в Национальный инспекторат расследований, обвиняемый опубликовал три видеоролика интимного характера с ее участием на канале Car Vertical. Более того, адрес указанного канала был также отправлен бывшему мужу потерпевшей, который заметил, что были опубликованы и изображения их общего ребенка.

Одновременно с этим обвиняемый создал фейковые аккаунты в социальной сети Facebook и на эротической чат-платформе, где опубликовал ее интимные фотографии и видео, а также размещал ложную рекламу, выдавая потерпевшую за девушку, предоставляющую эскорт-услуги.

Третий обвиняемый (26), который предстанет перед судом, женат. Он два года был в отношениях с потерпевшей, оба из одной коммуны под Кишиневом. Поскольку он проявлял насилие, потерпевшая разорвала отношения, после чего вступила в новые. Однако обвиняемый решил отомстить и отправил ее парню, работавшему в Англии, фотографии потерпевшей, где она обнаженная. Позже он также опубликовал интимные фотографии на канале Car Vertical в Telegram.

Согласно Уголовному кодексу, передача изображений других людей в интимных позах или их публикация, даже если они были сделаны с согласия обоих лиц, наказывается лишением свободы на срок до 2 лет или штрафом до 42 500 леев, с общественными работами до 240 часов.

В деле, о котором сейчас сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, причиной передачи изображений стало желание унизить и отомстить бывшим девушкам, разорвавшим отношения с обвиняемыми, которых они считали агрессивными.

В декабре 2025 года PCCOCS объявила о первом обвиняемом по этому основному делу, который разместил на указанном канале 90-секундное видео интимных сцен со своей бывшей девушкой. В марте 2026 года прокуроры PCCOCS совместно с сотрудниками Пограничной полиции объявили о ликвидации этой преступной группы и начале уголовного расследования в отношении администратора канала и его сообщников — всего 10 человек.