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logos.press.md logologos
5 Июля 2026, 10:00
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ЕС профинансирует развитие в Молдове службы «Дом семейного типа»

В Молдове при финансовой поддержке Европейского союза появятся новые социальные услуги для детей с тяжелыми формами ограничения возможностей.

ЕС профинансирует развитие в Молдове службы «Дом семейного типа».
ЕС профинансирует развитие в Молдове службы «Дом семейного типа».

Организация Keystone Moldova совместно с партнерами — CCF Moldova и «Партнерство для каждого ребенка» — официально объявит в четверг, 9 июля, о старте грантового конкурса для неправительственных организаций, передает logos-pres.md

 Финансирование выделяется на развитие социальных служб типа «Дом семейного типа» (Casă comunitară) для детей с тяжелыми формами ограничения возможностей, которые сейчас находятся в социальных учреждениях. Главная цель программы — обеспечить этим детям качественный уход и условия проживания в местном сообществе. 

Проект призван дать им возможность жить в среде, которая отвечает их индивидуальным потребностям, и поддержать процесс деинституционализации. 

Проект адресован профильным НПО, экспертам по инклюзии и специалистам территориальных агентств социальной помощи. Мероприятие является частью проекта «Сильнее гражданское общество — безопаснее детство: поддержка трансформации системы защиты детей в Республике Молдова». Инициатива финансируется Евросоюзом, ее бюджет на 2026–2029 годы превышает 2,1 млн евро. 

Проект направлен на реформирование и укрепление национальной системы защиты детей за счет повышения квалификации специалистов, развития социальных услуг семейного типа и активного участия гражданского общества в предотвращении жестокого обращения, пренебрежения, отказа от детей и их разлучения с семьей.

Источник
logos.press.md logologos
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