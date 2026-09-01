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ipn.md logoipn
25 Сентября 2026, 08:02
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Тофан: Молдова не намерена вступать в НАТО и сохраняет нейтралитет

Об этом премьер-министр Василе Тофан заявил в интервью американскому телеканалу Bloomberg.

Тофан: Молдова не намерена вступать в НАТО и сохраняет нейтралитет.
Тофан: Молдова не намерена вступать в НАТО и сохраняет нейтралитет.

По словам премьер-министра, Москва продвигает идею о том, что Молдова якобы собирается вступить в Североатлантический альянс, чтобы посеять страх в обществе и подорвать европейский курс страны. Чиновник подчеркнул, что одновременно для Молдовы важно иметь хорошие отношения с НАТО, в том числе с Румынией, которая является членом Альянса, сообщает ipn.md

В контексте того, что российские официальные лица ранее предполагали, что возможная попытка вступления в НАТО может втянуть Молдову в войну в Украине, Василе Тофан отметил, что Россия ведёт против Молдовы гибридную войну, в том числе посредством вмешательства в избирательные процессы.

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Источник
ipn.md logoipn
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