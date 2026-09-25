В ЕС согласовали условия выделения 6,6 млрд евро из Фонда мира для Украины.

Страны-члены ЕС договорились об условиях выделения Украине средств в размере 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.

Об этом в своем X написала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает eurointegration.com.ua

Каллас подчеркнула, что это "хорошая новость для Украины и плохая – для России".

По её словам, 900 млн евро предназначены для Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.

Еще миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования.

А 4,7 млрд евро пойдут на возмещение расходов государствам-членам, причем некоторые из них уже заявили, что перенаправят свою долю на нужды Украины, сообщила глава европейской дипломатии.

"Гибридные атаки Москвы направлены на то, чтобы запугать Европу, чтобы она сократила свою поддержку Украины. Европа же поступает наоборот", – резюмировала Каллас.