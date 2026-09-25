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eurointegration.com.ua logoeurointegration
25 Сентября 2026, 16:41
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В ЕС "тщательно изучают" запрос стран Балтии на 500 млн евро для защиты от дронов

Европейская комиссия "тщательно рассматривает" запрос стран Балтии о выделении 500 млн евро на усиление защиты от дронов, о котором ранее сообщили СМИ.

В ЕС "тщательно изучают" запрос стран Балтии на 500 млн евро для защиты от дронов.
В ЕС "тщательно изучают" запрос стран Балтии на 500 млн евро для защиты от дронов.

В ЕК отметили, что понимают проблемы безопасности, с которыми сталкиваются Эстония, Латвия и Литва, и относятся к ним "очень серьезно", передает eurointegration.com.ua со ссылкой на lrt.lt

"Мы понимаем опасения наших государств-членов и относимся к ним очень серьезно", – говорится в ответе Европейской комиссии, в котором подтверждается, что письмо получено и в настоящее время тщательно изучается.

Письмо с просьбой о выделении средств подписали министр обороны Эстонии Мартин Херем, министр обороны Латвии Райвис Мелнис и министр обороны Литвы Робертас Каунас. Этот документ является секретным, однако Каунас обнародовал некоторые подробности предложения стран Балтии.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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