В ЕС "тщательно изучают" запрос стран Балтии на 500 млн евро для защиты от дронов.

Европейская комиссия "тщательно рассматривает" запрос стран Балтии о выделении 500 млн евро на усиление защиты от дронов, о котором ранее сообщили СМИ.

В ЕК отметили, что понимают проблемы безопасности, с которыми сталкиваются Эстония, Латвия и Литва, и относятся к ним "очень серьезно", передает eurointegration.com.ua со ссылкой на lrt.lt

"Мы понимаем опасения наших государств-членов и относимся к ним очень серьезно", – говорится в ответе Европейской комиссии, в котором подтверждается, что письмо получено и в настоящее время тщательно изучается.

Письмо с просьбой о выделении средств подписали министр обороны Эстонии Мартин Херем, министр обороны Латвии Райвис Мелнис и министр обороны Литвы Робертас Каунас. Этот документ является секретным, однако Каунас обнародовал некоторые подробности предложения стран Балтии.