Дороги Молдовы будут проверять на безопасность не реже одного раза в пять лет.

Оценку безопасности дорожного движения по всей сети автодорог Молдовы будут проводить как минимум раз в пять лет. Инициатива разработана министерством инфраструктуры в рамках евроинтеграции и принята в первом чтении.

Как отмечают авторы законопроекта о внесении изменений в Закон об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры, действующая нормативная база не предусматривает механизма оценки безопасности дорог, находящихся в эксплуатации. Из-за этого профильные управляющие не имеют возможности вмешиваться превентивно до совершения аварий, а распределение инвестиций сейчас привязано преимущественно к уже произошедшим ДТП, пишет rupor.md

Согласно проекту, регулярная оценка направлена на выявление аварийных рисков и зон с вероятностью тяжелых столкновений. Процесс будет состоять из двух основных компонентов: визуального осмотра инфраструктуры и анализа тех участков, которые эксплуатируются дольше трех лет и отличаются повышенной концентрацией тяжелых ДТП.

Дополнительно в стране запустят специальную онлайн-систему добровольной отчетности. С ее помощью водители и пешеходы смогут оперативно сообщать властям о реальных или потенциальных угрозах на дорогах. По оценке разработчиков, регулярный аудит инфраструктуры снизит аварийность и позволит направлять бюджетные вложения на самые опасные направления.

Необходимость реформы подтверждается тяжелой статистикой. За годы независимости в Молдове зафиксировано свыше 83 тысяч ДТП, унесших жизни 12 906 человек, при этом 101 064 гражданина получили ранения. Число погибших сопоставимо с населением целого города среднего размера. Кроме того, по данным исследования Всемирного банка за 2023 год, экономический ущерб от особо тяжких ДТП достиг 2,7% ВВП страны, или 450 миллионов долларов.

Законопроект должен пройти второе чтение в парламенте. В случае окончательного принятия новые нормы вступят в силу с 1 января 2028 года.