Впервые в истории Молдовы объем импорта в 3,4 раза превысил размер экспорта.

В апреле 2026 года импорт товаров впервые в истории превысил экспорт в 3,4 раза. Соответственно, дефицит торгового баланса в этом месяце составил 642,5 млн евро, что на 21,7% больше по сравнению с апрелем 2025 года.

По данным Национального бюро статистики, в апреле 2026 года было экспортировано товаров на сумму 269,6 млн евро, что на 9,6% меньше, чем в марте 2026 года и на 13,5% больше по сравнению с апрелем 2025 года, пишет logos-pres.md

За первые четыре месяца текущего года экспорт товаров составил 1118,1 млн евро, что на 10,9% больше, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. Подъем продолжается ровно 12 месяцев: в июне прошлого года период постоянного снижения экспорта сменился подъёмом, длящимся по сей день.

Экспорт товаров в страны Европейского союза достиг 698,6 млн евро (на 12,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года), что составляет 62,5% от общего объема экспорта, на 0,6 процентного пункта больше по сравнению с январем–апрелем 2025 года.

В то же время, экспорт товаров в страны СНГ составил 67,7 млн евро, что соответствует доле в 6% от общего объема экспорта, снизившись на 0,4 процентного пункта по сравнению с январем–апрелем 2025 года.

Основными странами назначения молдавского экспорта стали: Румыния (27,2% от общего объема экспорта), Турция, Италия, Чехия, Украина, Германия.

В структуре экспорта значительные доли пришлись на следующие группы товаров: масличные семена и плоды (19,6%), электрические машины и аппаратура (14,8%), зерновые культуры (9,9%), овощи и фрукты (9,7%), одежда и аксессуары (7,2%), алкогольные и безалкогольные напитки (5,4%), мебель (3,3%), рудное сырье и металлический лом 2,7%), растительные жиры и масла (2,5%).

Импорт

В то же время, в апреле 2026 года было импортировано товаров на сумму 912,1 млн евро, что на 2,2% меньше, чем в марте 2026 года и на 19,1% больше по сравнению с апрелем 2025 года.

В январе-апреле 2026 году импорт товаров составил 3365,2 млн евро, что на 5,7% больше по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

Объем импорта в Молдову продукции из стран ЕС за четыре месяца 2026 года, в сравнении с тем же периодом 2025 года, повысился на 7,3% — до 1 млрд 886 млн евро, из стран СНГ — уменьшился на 4,5% — до 103,3 млн евро.

Наибольшие объемы молдавского импорта в январе-апреле 2026 г. пришлись на долю следующих стран: Румыния (24,8% от общего объема импорта), Китай (13,9%), Украина (8,8%), Германия (6,6%), Турция (6,5%), Италия (4,6%), Польша (3%), Чехия (2,4%), Франция и Россия (по 2,3%).

В структуре импорта существенные доли занимали следующие группы товаров: газ и промпродукция из газа (13,1% от общего объема); нефть и нефтепродукты (8,8%); транспортные средства (7%); электрические машины, электрооборудование, а также их части (6,5%); электроэнергия (4,1%); овощи и фрукты (3,3%); телекоммуникационное оборудование и аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображений (3,1%); лекарственные и фармацевтические товары (3,1%); промышленные машины и аппараты общего назначения; части и запчасти к этим машинам (2,8%); специализированные машины и приспособления для специфических отраслей промышленности (2,6%); пряжа, ткани, текстиль и сопутствующие товары (2,6%); готовые металлические изделия (2,1%).

Дефицит торгового баланса

В апреле дефицит торгового баланса Молдовы составил 642,5 млн евро, что на 8,1 млн евро (1,3%) больше показателя предыдущего месяца, а также на 114,4 млн евро (21,7%) выше показателя апреля предыдущего года.

За четыре месяца текущего года он составил 2 млрд 247,1 млн евро, увеличившись на 3,3% (+70,8 млн евро) в сравнении с тем же периодом 2025 года.

Неприятный рекорд

«При увеличении всего экспорта на 32,1 млн евро, экспорт продукции сельского хозяйства в свежем и переработанном виде вырос на 27,9 млн., то есть доля последнего в общем приросте экспорта составила 87%. Стало быть, увеличение экспорта не является результатом оздоровления экономики и её экспортоориентированной части, а вызвано благоприятными погодными условиями 2025 года, позитивно сказавшимися на результатах аграрной отрасли», — прокомментировал итоги апреля экономический аналитик Владимир Головатюк.

При этом он отметил, что в апреле, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, резко и значительно увеличился импорт – на 19,1% или на 147 млн евро. Для сравнения — за 1 квартал текущего года импорт вырос всего на 1,4% или на 35 млн.

В результате, в апреле объем импорта в 3,4 раза превысил размер экспорта. Это наибольшее превышение за всю историю независимой Молдовы.

Как следствие, значительно вырос внешнеторговый дефицит – почти на 22%.

«Если эти тенденции сохранятся, то это негативно отразится на многих финансово-экономических индексах, включая ВВП», — прогнозирует экономист.