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moldpres.md logomoldpres
4 Августа 2026, 20:09
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Energocom продолжает закупку газа на следующий отопительный сезон

В новых раундах тендеров приняли участие компании из нескольких стран, включая Румынию, Болгарию, Люксембург, Мальту, Австрию и Грецию.

Energocom продолжает закупку газа на следующий отопительный сезон.
Energocom продолжает закупку газа на следующий отопительный сезон.

Как сообщили в Energocom, предлагаемые к закупке продукты направлены на пополнение портфеля газа для осенне-зимнего сезона как на квартальный период, так и для ежемесячных поставок, передает moldpres.md

Таким образом, Energocom запросил на тендере объемы до 225 000 МВт·ч на первый квартал 2027 года, то есть на период январь-март 2027 года. Одновременно для ежемесячных продуктов на декабрь 2026 года, январь 2027 года и февраль 2027 года запрашиваемые объемы варьировались от 84 000 МВт·ч до 155 000 МВт·ч на продукт.

Закупки осуществляются по форвардным продуктам на основе ценовой формулы, привязанной к индексу TTF Front Month, в соответствии с котировками, публикуемыми Argus Media. Таким образом, предварительное заключение контрактов позволяет обеспечить необходимые объемы на период поставки, а окончательная цена определяется позднее, согласно условиям договора.

Процесс закупок продолжается, и АО Energocom будет и далее организовывать новые раунды тендеров в зависимости от потребности в газе, утвержденной стратегии и рыночной конъюнктуры. Информация о законтрактованных объемах будет представлена после завершения процесса закупок, чтобы обеспечить корректное и конкурентное проведение тендеров.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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