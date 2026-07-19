Эксперты: Energocom упустил возможность закупить дешевый газ и теперь просит повысить тариф.

Государственную компанию Energocom обвиняют в том, что она не воспользовалась периодом, когда природный газ торговался по самым низким ценам, и упустила оптимальный момент для закупок топлива к отопительному сезону 2026–2027.

По мнению экспертов в области энергетики, если бы закупки были осуществлены в июне 2026 года, когда цена на рынке опускалась примерно до 40 евро за МВт·ч, запрашиваемый компанией тариф мог бы быть примерно на 30% ниже, а экономия составила бы 27,6 млн евро, пишет noi.md со ссылкой на bani.md

Эксперты отмечают, что рынок природного газа оставался волатильным, однако котировки находились в диапазоне 40–55 евро за МВт·ч. Несмотря на это, расчёт, представленный Energocom в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) для обоснования повышения тарифа, был выполнен исходя из максимальной цены — 55 евро за МВт·ч, а не минимальных значений, зафиксированных в июне. По мнению авторов анализа, это свидетельствует об «упущенном подходящем моменте для закупок» к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Отметим, что в 2025 году эксперты энергетического сектора, в том числе представители WatchDog.MD, критиковали Moldovagaz за то, что компания своевременно не закупила и не создала запасы природного газа заранее, а Energocom была представлена как компания, которая вмешалась, чтобы обеспечить большую часть потребностей Республики Молдова. Теперь же критика адресована самой Energocom.

По словам специалистов энергетической отрасли, компания объясняет необходимость повышения тарифа отсутствием финансовых ресурсов, необходимых для закупки газа к сезону 2026–2027 годов.

Однако эксперты оспаривают это объяснение, утверждая, что сокращение объёмов продаж вследствие либерализации рынка должно было оставить компании достаточные финансовые ресурсы. Кроме того, специалисты указывают, что остаётся неясной стратегия закупки газа, поскольку не уточняется, будут ли закупки осуществляться по фьючерсным контрактам, по биржевым индексируемым ценам или за счёт хранения газа в подземных хранилищах, что повлечёт дополнительные расходы на транспортировку и хранение.

По мнению авторов анализа, отсутствует прозрачная стратегия формирования запасов газа к следующей зиме.

Эксперты также заявляют, что Energocom рассчитала новый тариф только на оставшиеся месяцы текущего периода регулирования, тогда как НАРЭ утверждает среднегодовой тариф.

По мнению авторов, такой подход приводит к более высокому тарифу по сравнению с расчётом, выполненным за весь регулируемый год. 15 июля Energocom направила в НАРЭ запрос о повышении тарифа на природный газ на 6,52 лея — до 20,93 лея за кубометр.