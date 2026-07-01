Energocom обвиняют в растрате 18 млн леев на неработающую информационную систему.

Депутат Константин Куюмжу требует заслушать в парламенте руководство Energocom после того, как компания потратила 18 млн леев на систему биллинга, которая должна была начать работу 1 июня, но до сих пор не введена в эксплуатацию.

По словам депутата фракции «Нашей партии», после того как Energocom взяла на себя функции поставщика природного газа, компания приняла решение разработать новую биллинговую платформу, заключив контракт стоимостью около 18 млн леев. Он подчеркнул, что эти расходы впоследствии будут включены в тариф, а значит, в конечном итоге их оплатят потребители, пишет logos-pres.md

«Контракт был подписан в ноябре, а система должна была заработать до 1 июня. Сегодня мы видим реальность: она не функционирует. Счета за июнь будут выставлены только в августе, а до этого людям предлагают платить авансом», — заявил Константин Куюмжу.

Депутат также подверг критике руководство компании, отметив, что генеральный директор Energocom получает более одного миллиона леев в год, тогда как проект, на который были потрачены миллионы государственных средств, так и не был завершён в установленный срок.

«Генеральный директор Energocom декларирует доход свыше одного миллиона леев в год, однако руководство компании не способно запустить систему, на которую были потрачены миллионы государственных денег», — подчеркнул он.

Константин Куюмжу также поставил под сомнение необходимость закупки новой информационной системы, отметив, что, по имеющейся информации, у компании уже существовала действующая платформа для выставления счетов. В связи с этим Константин Куюмжу сообщил, что намерен потребовать заслушать генерального директора Energocom в парламенте.

«Я хочу, чтобы генеральный директор Energocom чётко ответил, почему были потрачены 18 млн леев, кто понесёт ответственность за то, что система до сих пор не работает, и чем была обоснована эта закупка», — заявил депутат от «Нашей партии».