Energocom предупреждает: мошенники собирают данные граждан под видом проверки счетчиков
«Энергоком» предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества.
По данным компании, неизвестные лица приходят на дом к гражданам, выдавая себя за сотрудников предприятия. Под предлогом проверки газовых счетчиков или обновления базы данных злоумышленники пытаются узнать паспортные данные, банковские реквизиты и другую конфиденциальную информацию, сообщает rupor.md
В руководстве АО «Энергоком» подчеркнули, что предприятие не имеет выездных мобильных бригад. Сотрудники компании никогда не запрашивают личные данные, копии документов или банковскую информацию — ни по телефону, ни при личных визитах.
Как защитить себя и близких:
- Не впускайте в дом незнакомцев, которые не могут официально подтвердить свою личность.
- Не передавайте третьим лицам свои документы и банковские реквизиты.
- Проверяйте информацию через официальные каналы связи АО «Энергоком».
При любых подозрениях потребителям настоятельно рекомендуется сразу обращаться в службу поддержки компании по короткому номеру 1309 или звонить в экстренную службу 112.