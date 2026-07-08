Energocom предупреждает: мошенники собирают данные граждан под видом проверки счетчиков

«Энергоком» предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества.

По данным компании, неизвестные лица приходят на дом к гражданам, выдавая себя за сотрудников предприятия. Под предлогом проверки газовых счетчиков или обновления базы данных злоумышленники пытаются узнать паспортные данные, банковские реквизиты и другую конфиденциальную информацию, сообщает rupor.md

В руководстве АО «Энергоком» подчеркнули, что предприятие не имеет выездных мобильных бригад. Сотрудники компании никогда не запрашивают личные данные, копии документов или банковскую информацию — ни по телефону, ни при личных визитах.

Как защитить себя и близких:

Не впускайте в дом незнакомцев, которые не могут официально подтвердить свою личность.

Не передавайте третьим лицам свои документы и банковские реквизиты.

Проверяйте информацию через официальные каналы связи АО «Энергоком».

При любых подозрениях потребителям настоятельно рекомендуется сразу обращаться в службу поддержки компании по короткому номеру 1309 или звонить в экстренную службу 112.