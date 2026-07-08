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rupor.md logorupor
8 Июля 2026, 22:40
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Energocom предупреждает: мошенники собирают данные граждан под видом проверки счетчиков

«Энергоком» предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества.

Energocom предупредил о мошенниках, которые собирают данные граждан под видом проверки счетчиков.
Energocom предупредил о мошенниках, которые собирают данные граждан под видом проверки счетчиков.

По данным компании, неизвестные лица приходят на дом к гражданам, выдавая себя за сотрудников предприятия. Под предлогом проверки газовых счетчиков или обновления базы данных злоумышленники пытаются узнать паспортные данные, банковские реквизиты и другую конфиденциальную информацию, сообщает rupor.md

В руководстве АО «Энергоком» подчеркнули, что предприятие не имеет выездных мобильных бригад. Сотрудники компании никогда не запрашивают личные данные, копии документов или банковскую информацию — ни по телефону, ни при личных визитах.

Как защитить себя и близких: 

  • Не впускайте в дом незнакомцев, которые не могут официально подтвердить свою личность. 
  • Не передавайте третьим лицам свои документы и банковские реквизиты. 
  • Проверяйте информацию через официальные каналы связи АО «Энергоком». 

При любых подозрениях потребителям настоятельно рекомендуется сразу обращаться в службу поддержки компании по короткому номеру 1309 или звонить в экстренную службу 112.

Источник
rupor.md logorupor
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