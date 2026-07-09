Эмиль Чебан прослезился после осмотра пищеблока больницы Бельц: «Мне стыдно».

Состояние пищеблока больницы Бельц растрогало министра здравоохранения Эмиля Чебана во время визита в медучреждение. В ходе встречи с сотрудниками министр не смог сдержать слез и заявил, что ему стыдно за такие условия.

«Мне стыдно, и я не могу сдержать эмоций. Будучи академиком, проработав всю жизнь, я приехал решать вопрос с пищеблоком», — заявил министр, цитирует realitatea.md

Во время визита в Клиническую больницу Бельц в четверг, 9 июля, министр объявил о выделении 556 тысяч леев на разработку проекта реконструкции пищеблока. Планируется отремонтировать помещения и улучшить условия приготовления пищи для пациентов. Администрация больницы должна начать необходимые процедуры, а на время проведения работ будут найдены альтернативные решения для организации питания пациентов.

Эмиль Чебан также сообщил об увольнении исполняющего обязанности директора учреждения Юрия Осояну. Его место временно займет Владимир Паскару.

Решения были приняты после того, как во вторник, 7 июля, в публичном пространстве появились фотографии из пищеблока больницы, вызвавшие широкий общественный резонанс. На снимках были запечатлены емкости с продуктами, стоящие прямо на полу, ржавые мойки, поврежденные стены и плитка, а также неудовлетворительные санитарные условия.