Экзамены и дипломы за деньги: в Комрате задержали двух деканов госуниверситета.

Сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) задержали деканов юридического и экономического факультетов Комратского госуниверситета по подозрению во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба НЦБК, руководство вуза помогало студентам, включая иностранцев, сдавать зачеты и экзамены без посещения лекций, а ректор учреждения сейчас находится под следствием на свободе, передает rupor.md

Следователи задокументировали схему получения незаконных денег за продвижение по учебе. Руководители факультетов брали взятки за успешное прохождение тестов и сдачу сессий, а также за оформление и продажу готовых дипломных работ. Стоимость одного такого диплома «под ключ» составляла около 10 000 леев. Чтобы собрать доказательства, правоохранители провели масштабные обыски в кабинетах, автомобилях и домах подозреваемых.

Сейчас следствие продолжается, чтобы установить всех причастных к этой схеме лиц. В ведомстве напоминают, что каждый гражданин считается невиновным до тех пор, пока суд не вынесет окончательный приговор.

Комратский государственный университет (КГУ) является ключевым высшим учебным заведением на юге Молдовы и главным научным центром Гагаузии.