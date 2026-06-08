Спор о языке преподавания стопорит открытие нового колледжа в Комрате.

Новый колледж в Комрате, построенный два года назад при поддержке Турции, до сих пор не открыл свои двери. Здание почти готово, оснащено современными классами и мастерскими, но не введено в эксплуатацию. Причина — конфликт между Министерством образования Молдовы и властями Гагаузской автономии. Кишинёв настаивает на обучении на румынском языке (как того требует соглашение с турецкой стороной), а Гагаузия требует, чтобы уроки велись на русском, пишет protv.md

Хотя строительство закончили два года назад, колледж до сих пор не введён в эксплуатацию. Всё упирается в язык обучения. Кишинёв требует румынский — согласно договорённостям с турецкой стороной. Автономия же настаивает на русском.

Сами молодые люди в Комрате говорят, что для них язык не имеет значения:

«Это не проблема. Я понимаю и русский, и румынский».

«Очень красивое здание, жаль, что не открыли. Оно не работает».

«В нашем городе это необходимо, потому что у нас мало лицеев. Этот проект нужен нашему поколению».

Строительство колледжа началось пять лет назад. Землю предоставила мэрия Комрата, здание возвели при поддержке турецких партнёров. Однако мэр города Сергей Анастасов заявляет, что местные власти не могут вмешиваться в этот конфликт. По его словам, проблема скорее политическая:

«Мы из мэрии выделили землю под строительство, передали её автономии, и они построили. Кто строил — тот и должен решать, на каком языке учить. Здесь другая проблема, я думаю, больше политическая».

Исполняющий обязанности башкана Гагаузии Илья Узун занимает жёсткую позицию: колледж не откроют, пока Кишинёв не согласится на преподавание на русском или хотя бы на турецком языке.

«Лучше бы языком преподавания был турецкий, — заявил Узун. — Тогда наши дети подтянули бы гагаузский. Это было бы более справедливо, тогда мы бы поняли, что учреждение работает в интересах автономии».

Министр образования Дан Перчун, напротив, обвиняет власти Комрата в намеренном блокировании открытия колледжа — чтобы добиться введения русского языка.

«Наша позиция очень твёрдая и не изменится, — подчеркнул Перчун. — Турецкая сторона тоже прилагает усилия, чтобы убедить Комрат пересмотреть позицию и быть конструктивнее».

Профессионально-технический колледж в Комрате построен при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA). По данным Министерства образования, учреждение получит статус государственного колледжа и будет подчиняться министерству.