Минобразования Молдовы меняет правила закупки учебников.

Министерство образования и исследований предлагает изменить правила отбора и закупки школьных учебников. При оценке предложений издательств на качество пособия будет приходиться 90% итоговой оценки, а на стоимость — только 10%.

Сейчас учебники оцениваются по формуле 70% за качество и 30% за цену. В ведомстве считают, что изменение позволит выбирать пособия прежде всего по их дидактической ценности, а финансовый критерий перестанет быть решающим, передает rupor.md

Издательства впервые смогут представить экспертам 25% будущего учебника и получить рекомендации еще до завершения работы. Победившее пособие затем пройдет пилотирование, тематическую экспертизу и публичное обсуждение с участием учителей, учеников и родителей.

Техническое задание будет включать восемь измеримых критериев качества, соответствие учебной программе, требования к развитию цифровых навыков и использованию искусственного интеллекта, соблюдению языковых норм и полноцветной печати.

Комиссия по закупке учебников будет состоять из 13 человек, включая специалистов по равенству и инклюзии, методике преподавания и психолога. Для принятия ключевых решений потребуется участие не менее девяти членов.

В 2026 году министерство планирует начать закупку более 80 из 210 запланированных наименований учебников. На это предусмотрено около 150 млн леев.

Проект находится на стадии публичных консультаций. Предложения и замечания принимаются до 7 августа.