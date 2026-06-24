Эксперты посчитали, как повышение НДС может отразиться на ценах на лекарства.

Министерство здравоохранения выступило против повышения НДС на лекарства и предупреждает, что предложенная Министерством финансов налоговая реформа приведёт к «цепной волне подорожаний» и может «разрушить систему здравоохранения».

Журналисты Europa Liberă подсчитали, насколько могут вырасти цены на некоторые лекарства и медицинские услуги в случае повышения налога.

В эфире общественного радио министр здравоохранения Эмил Чебан заявил, что Минздрав направил отрицательное заключение объёмом в семь страниц на проект бюджетно-налоговой политики на 2027 год. Основная причина — повышение ставки НДС с 8% до 20%.

По словам министра, больницы не смогут справиться с ростом цен на медикаменты и расходные материалы, государству придётся выделять дополнительные средства для покрытия расходов, а больше всего пострадают пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

В свою очередь Министерство финансов пообещало тщательно рассмотреть и обсудить все предложения, чтобы убедиться, что предлагаемые изменения могут эффективно работать в интересах граждан.

Какие лекарства покупают чаще всего

Чтобы оценить возможный рост цен, были выбраны наиболее востребованные препараты, которые чаще всего приобретаются в аптеках: средства от боли, температуры, повышенного давления, кашля и проблем с пищеварением. Речь идёт о доступных лекарствах, часть из которых входит в программу компенсации.

По расчётам, цены могут вырасти примерно на 10%, а не на 12%, как может показаться на первый взгляд. Это связано с тем, что повышение НДС означает увеличение не базовой стоимости товара, а налога, который государство взимает при его продаже и который обычно закладывается в конечную цену.

Так, упаковка из 20 капсул ибупрофена — популярного средства от боли и температуры — может подорожать примерно на 5 леев. А упаковка из 20 таблеток Креона для улучшения пищеварения может стать дороже на 14 леев.

Подорожать могут и медицинские услуги

Рост НДС способен повлиять и на стоимость медицинских услуг. Даже услуги, покрываемые обязательным медицинским страхованием, имеют определённую стоимость. Единый тарифный каталог для государственных медицинских учреждений утверждается правительством, последний раз он обновлялся в 2024 году и отражает суммы, которые оплачивает Национальная компания медицинского страхования (CNAM).

Для расчётов были выбраны несколько медицинских услуг — от консультации специалиста и стандартного анализа до одного дня стационарного лечения.

Согласно подсчётам:

консультация врача может подорожать примерно на 20 леев;

операция по удалению аппендикса — почти на 280 леев.

Меньше поступлений в систему медицинского страхования

Предлагаемая Минфином реформа предусматривает также снижение индивидуального взноса работников на обязательное медицинское страхование с 9% до 7%.

Это означает, что в бюджет CNAM будет поступать меньше средств от работников.

На 2026 год CNAM прогнозирует доходы почти в 19 миллиардов леев, из которых:

11 миллиардов леев (58%) должны поступить от страховых взносов и продажи медицинских полисов;

около 8 миллиардов леев — в виде трансфертов из государственного бюджета.

Пока неясно, каким образом правительство намерено компенсировать разницу между ростом расходов из-за подорожаний и снижением поступлений от страховых взносов.