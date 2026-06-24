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europalibera.org logoeuropalibera
24 Июня 2026, 08:18
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Эксперты посчитали, как повышение НДС может отразиться на ценах на лекарства

Министерство здравоохранения выступило против повышения НДС на лекарства и предупреждает, что предложенная Министерством финансов налоговая реформа приведёт к «цепной волне подорожаний» и может «разрушить систему здравоохранения».

Эксперты посчитали, как повышение НДС может отразиться на ценах на лекарства.
Эксперты посчитали, как повышение НДС может отразиться на ценах на лекарства.

Журналисты Europa Liberă подсчитали, насколько могут вырасти цены на некоторые лекарства и медицинские услуги в случае повышения налога.

В эфире общественного радио министр здравоохранения Эмил Чебан заявил, что Минздрав направил отрицательное заключение объёмом в семь страниц на проект бюджетно-налоговой политики на 2027 год. Основная причина — повышение ставки НДС с 8% до 20%.

По словам министра, больницы не смогут справиться с ростом цен на медикаменты и расходные материалы, государству придётся выделять дополнительные средства для покрытия расходов, а больше всего пострадают пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

В свою очередь Министерство финансов пообещало тщательно рассмотреть и обсудить все предложения, чтобы убедиться, что предлагаемые изменения могут эффективно работать в интересах граждан.

Какие лекарства покупают чаще всего

Чтобы оценить возможный рост цен, были выбраны наиболее востребованные препараты, которые чаще всего приобретаются в аптеках: средства от боли, температуры, повышенного давления, кашля и проблем с пищеварением. Речь идёт о доступных лекарствах, часть из которых входит в программу компенсации.

По расчётам, цены могут вырасти примерно на 10%, а не на 12%, как может показаться на первый взгляд. Это связано с тем, что повышение НДС означает увеличение не базовой стоимости товара, а налога, который государство взимает при его продаже и который обычно закладывается в конечную цену.

Так, упаковка из 20 капсул ибупрофена — популярного средства от боли и температуры — может подорожать примерно на 5 леев. А упаковка из 20 таблеток Креона для улучшения пищеварения может стать дороже на 14 леев.

Эксперты посчитали, как повышение НДС может отразиться на ценах на лекарства

Эксперты посчитали, как повышение НДС может отразиться на ценах на лекарства

Подорожать могут и медицинские услуги

Рост НДС способен повлиять и на стоимость медицинских услуг. Даже услуги, покрываемые обязательным медицинским страхованием, имеют определённую стоимость. Единый тарифный каталог для государственных медицинских учреждений утверждается правительством, последний раз он обновлялся в 2024 году и отражает суммы, которые оплачивает Национальная компания медицинского страхования (CNAM).

Для расчётов были выбраны несколько медицинских услуг — от консультации специалиста и стандартного анализа до одного дня стационарного лечения.

Согласно подсчётам:

  • консультация врача может подорожать примерно на 20 леев;
  • операция по удалению аппендикса — почти на 280 леев.

Эксперты посчитали, как повышение НДС может отразиться на ценах на лекарства

Меньше поступлений в систему медицинского страхования

Предлагаемая Минфином реформа предусматривает также снижение индивидуального взноса работников на обязательное медицинское страхование с 9% до 7%.

Это означает, что в бюджет CNAM будет поступать меньше средств от работников.

На 2026 год CNAM прогнозирует доходы почти в 19 миллиардов леев, из которых:

  • 11 миллиардов леев (58%) должны поступить от страховых взносов и продажи медицинских полисов;
  • около 8 миллиардов леев — в виде трансфертов из государственного бюджета.

Пока неясно, каким образом правительство намерено компенсировать разницу между ростом расходов из-за подорожаний и снижением поступлений от страховых взносов.

Источник
europalibera.org logoeuropalibera
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