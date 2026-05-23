Эксперт в области безопасности: Самокатам не место на тротуарах.

Пострадавшая получила лёгкое сотрясение мозга и ушибы, семья обратилась в полицию. Случай вновь поднял вопрос безопасности электросамокатов в столице. Эксперты напоминают, что подобный транспорт не должен ездить по тротуарам, а городская инфраструктура пока остаётся недостаточно развитой, передает tv8.md

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия. На кадрах видно, как женщина спокойно идёт по тротуару с детской коляской, когда сзади в неё на большой скорости врезается электросамокат, на котором ехали двое молодых людей.

Школьник попытался затормозить в последний момент, однако избежать столкновения не удалось. От сильного удара мать и ребёнок упали на асфальт. После столкновения молодые люди остались на месте и попытались оказать помощь.

Жители столицы рассказали, что подобные случаи на улицах Кишинёва происходят всё чаще и движение самокатов по тротуарам вызывает всё больше беспокойства.

Эксперт в области дорожной безопасности Илие Бричикару считает, что проблема связана как с несоблюдением правил дорожного движения, так и с отсутствием необходимой инфраструктуры для электросамокатов.

«Если посмотреть правила дорожного движения, такому транспорту не место на тротуарах. Электросамокаты должны передвигаться по проезжей части, а на тротуар могут выезжать только там, где есть совмещённые велодорожки. Их скорость в несколько раз выше скорости пешехода, а значит и риски значительно выше», — отметил специалист.

По его словам, многие пользователи электросамокатов не знают даже базовых правил дорожного движения.

«Люди, которые ездят на самокатах, не обязаны иметь никаких документов или проходить обучение. Многие подростки вообще не знают правил дорожного движения», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что без серьёзных инвестиций в инфраструктуру подобные опасные ситуации продолжат повторяться — как для пешеходов, так и для самих любителей самокатов.

«Правила дорожного движения гласят, что электросамокаты должны передвигаться по дороге. Но возникает вопрос — по какой именно? Одно дело ехать по трассе, где скорость движения 90 или хотя бы 50 километров в час, и совсем другое — передвигаться в исторической части города. О городской мобильности сегодня много говорят, но на практике создать необходимую инфраструктуру для такого транспорта гораздо сложнее», — пояснил Брычикару.

В Главном управлении городской мобильности Кишинева заявили в ответ на запрос TV8, что ответственность в подобных случаях лежит прежде всего на самих пользователях электросамокатов, которые обязаны соблюдать правила дорожного движения.

«Пользователи электросамокатов обязаны соблюдать правила дорожного движения. Также запрещено передвигаться вдвоём на одном электросамокате. Муниципалитет продолжает развивать инфраструктуру для альтернативного транспорта. В городе уже есть велодорожки и выделенные полосы, где разрешено движение электросамокатов. В то же время никакая инфраструктура не заменит личную ответственность и соблюдение правил. Безопасность пешеходов должна оставаться приоритетом для всех участников дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.