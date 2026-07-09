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eurointegration.com.ua logoeurointegration
9 Июля 2026, 10:06
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В Германии ужесточили ответственность сервисов по прокату электросамокатов

Немецкий Бундестаг проголосовал за введение более строгих правил для компаний, занимающихся прокатом электросамокатов.

В Германии ужесточили ответственность сервисов по прокату электросамокатов.
В Германии ужесточили ответственность сервисов по прокату электросамокатов.

Об этом сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на dpa.

Правила направлены на то, чтобы облегчить жертвам ДТП получение компенсации.

"Каждый, кто зарабатывает деньги на прокате электросамокатов, должен также нести ответственность за ущерб, причиненный его транспортными средствами", – заявила министр юстиции Стефани Хубиг.

Новый закон, предусматривающий более строгую ответственность независимо от вины, обязывает компанию, владеющую парком электросамокатов, покрывать расходы, связанные с ДТП, если лицо, непосредственно ответственное за происшествие, не может быть привлечено к ответственности.

В случае ДТП с участием припаркованных электросамокатов пострадавшим также больше не придется доказывать, что водитель неправильно припарковал транспортное средство.

По мере того как на дорогах Германии появляется всё больше электросамокатов, количество ДТП с участием так называемых малых электротранспортных средств почти удвоилось – с примерно 4 000 в 2021 году до почти 8 000 ДТП в 2024 году.

До сих пор пострадавшим часто приходилось самостоятельно покрывать расходы, связанные с ДТП, поскольку на электросамокаты не распространялись правила строгой ответственности, действующие в отношении моторных транспортных средств.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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