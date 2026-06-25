Потерявшие доверие премьера чиновники получали сотни тысяч леев выплат.

Премьер-министр Александр Мунтяну объявил об отставке членов Корпуса контроля — Вячеслава Болдурату и Анжелы Рожков-Цою, которые были назначены ещё при правительстве Дорина Речана.

По словам главы правительства, они больше не пользуются необходимым доверием для выполнения своих обязанностей.

Корпус контроля — структура при Государственной канцелярии, которая следит за законностью, добросовестным управлением и выполнением решений правительства в госучреждениях.

Согласно декларациям о доходах, оба чиновника в 2025 году получили значительные суммы.

Вячеслав Болдурату заработал более 1 млн леев в год. Из них свыше 537 тыс. леев составила зарплата в Государственной канцелярии (около 44 тыс. леев в месяц). Дополнительно он получил выплаты за участие в советах директоров ряда госпредприятий, включая Termoelectrica, Loteria Națională a Moldovei, Poșta Moldovei и другие.

Анжела Рожков-Цою задекларировала около 826 тыс. леев годового дохода. Из них более 523 тыс. леев — зарплата в Государственной канцелярии около 43,5 тыс. леев в месяц. Также её семья получила почти 725 тыс. леев от ПРООН (UNDP) и дополнительные выплаты за участие в советах госкомпаний, включая Aeroportul Internațional Chișinău, Poșta Moldovei, Cricova и другие структуры.

Премьер Мунтяну заявил, что после анализа деятельности было принято решение об их увольнении, поскольку они больше не соответствуют требованиям доверия и профессиональных стандартов.