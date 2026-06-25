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tvrmoldova.md logotvrmoldova
25 Июня 2026, 13:00
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Потерявшие доверие премьера чиновники получали сотни тысяч леев выплат

Премьер-министр Александр Мунтяну объявил об отставке членов Корпуса контроля — Вячеслава Болдурату и Анжелы Рожков-Цою, которые были назначены ещё при правительстве Дорина Речана.

Потерявшие доверие премьера чиновники получали сотни тысяч леев выплат.
Потерявшие доверие премьера чиновники получали сотни тысяч леев выплат.

По словам главы правительства, они больше не пользуются необходимым доверием для выполнения своих обязанностей.

Корпус контроля — структура при Государственной канцелярии, которая следит за законностью, добросовестным управлением и выполнением решений правительства в госучреждениях.

Согласно декларациям о доходах, оба чиновника в 2025 году получили значительные суммы.

Вячеслав Болдурату заработал более 1 млн леев в год. Из них свыше 537 тыс. леев составила зарплата в Государственной канцелярии (около 44 тыс. леев в месяц). Дополнительно он получил выплаты за участие в советах директоров ряда госпредприятий, включая Termoelectrica, Loteria Națională a Moldovei, Poșta Moldovei и другие.

Анжела Рожков-Цою задекларировала около 826 тыс. леев годового дохода. Из них более 523 тыс. леев — зарплата в Государственной канцелярии около 43,5 тыс. леев в месяц. Также её семья получила почти 725 тыс. леев от ПРООН (UNDP) и дополнительные выплаты за участие в советах госкомпаний, включая Aeroportul Internațional Chișinău, Poșta Moldovei, Cricova и другие структуры.

Премьер Мунтяну заявил, что после анализа деятельности было принято решение об их увольнении, поскольку они больше не соответствуют требованиям доверия и профессиональных стандартов.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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