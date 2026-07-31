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noi.md logonoi
31 Июля 2026, 09:42
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Экс-замгенпрокурора Игоря Попу оправдали по делу о ложных декларациях

Бывший заместитель генерального прокурора и экс-глава прокуратуры муниципия Кишинёв Игорь Попа, обвинявшийся в представлении недостоверных сведений в декларациях, оправдан судом Кишинёва.

Экс-замгенпрокурора Игоря Попу оправдали по делу о ложных декларациях.
Экс-замгенпрокурора Игоря Попу оправдали по делу о ложных декларациях.

«Доказательств вины этого человека не было», — заявила газете Ziarul de Gardă адвокат обвиняемого Адриана Ешану. 

Игорь Попа был задержан 9 ноября 2021 года по уголовному делу о незаконном обогащении, сообщает noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md

Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Игоря Попы на основании журналистского расследования о роскошной квартире в элитном жилом комплексе Кишинёва, проведённого репортёрами Центра журналистских расследований. 

Эта недвижимость не была указана в декларации об имуществе и личных интересах, как и ряд других активов, которыми он пользовался. По данным издания, уголовное дело о ложных декларациях включало пять эпизодов обвинения и находилось в производстве суда Кишинёва. 

Игорь Попа работал в органах прокуратуры с 1999 года, занимая в разное время ряд руководящих должностей, в том числе главы прокуратуры муниципия Кишинёв (2015–2017), заместителя прокурора муниципия (2017–2018), а также исполняющего обязанности генерального прокурора после отставки Эдуарда Харунжена.

Источник
noi.md logonoi
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