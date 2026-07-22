Экс-министр о снижении уровня Днестра: Это сезонное явление, а не повод для паники.

Снижение уровня воды в Днестре в летний период стало уже тенденцией и связано с рядом факторов. Эксперты считают, что ситуация требует мониторинга, но не должна становиться причиной паники среди жителей Кишинева.

Бывший министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу рекомендует рассматривать ситуацию исключительно на институциональном уровне, не распространяя тревожные предупреждения, которые могут напугать жителей столицы, пишет moldova1.md

Заявление о том, что муниципий Кишинёв может остаться без воды, сделал министр окружающей среды Георге Хаждер 17 июля. По словам чиновника, власти Украины сообщили правительству Молдовы о критическом снижении объёма воды в Днестровском водохранилище Новоднестровской ГЭС в течение летнего периода, что может повлиять на водоснабжение Кишинёва.

Хаждер потребовал от примэрии Кишинёва проверить все находящиеся в её управлении скважины, чтобы подготовиться к возможному кризису. В ответ мэр столицы Ион Чебан заявил, что реальной угрозы нет, а центральные власти искусственно создают проблему.

«Нельзя угрожать миллиону жителей Кишинёва тем, что они останутся без воды»

Снижение уровня воды в Днестре является сезонным явлением, и не стоит создавать панику, считают эксперты по окружающей среде.

«Эта тенденция наблюдается уже несколько лет из-за отсутствия осадков в Карпатах, а также из-за войны в Украине, где энергетический сектор сильно пострадал. Они в значительной степени ориентируются на производство энергии из гидроисточников, поэтому Новоднестровская ГЭС работает на максимальной мощности», — объяснила эксперт и бывший министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу.

По словам Кантараджиу, когда она возглавляла Министерство окружающей среды, страна уже сталкивалась с подобным кризисом, однако тогда проблему не выносили публично, а решали внутри ведомств.

«Мы были точно в такой же ситуации, только тогда отреагировали иначе. Я обсудила этот вопрос с премьер-министром Гаврилицей, и мы решили мониторить ситуацию и действовать по протоколу, внутри системы, не создавая паники в обществе. Не было смысла поднимать панику без необходимости. Позже, в августе, начались сильные дожди, и ситуация нормализовалась. Учитывая чувствительность этой темы, нельзя угрожать миллиону жителей Кишинёва тем, что они останутся без воды», — заявила бывший министр.

По её словам, в подобных ситуациях применяется чёткий протокол, предусматривающий постепенное ограничение потребления: в первую очередь ограничения касаются экономических агентов и промышленности, а население является последней категорией, которой могут ограничить подачу воды или перевести на подачу по графику.

«Когда поступает сигнал о такой проблеме, на уровне министерства объявляется гидрологическая засуха. Затем, согласно постановлению правительства, создаётся межведомственная комиссия, в которую входят представители различных учреждений, для постоянного мониторинга ситуации», — отметила эксперт.

У Кишинёва нет альтернативного источника воды

Юлиана Кантараджиу добавила, что украинская сторона не сможет полностью перекрыть сброс воды, поскольку река имеет постоянное течение, даже при сниженных объёмах, вновь подчеркнув, что «паника ничего не решает».

Аналогичную позицию выразил и эколог Владимир Гараба. Он заявил, что сохраняет оптимизм, поскольку Украина не будет критически сокращать объём воды, так как город Одесса также напрямую зависит от водоснабжения из Днестра.

«Поэтому, хотя ситуация является проблемной, её можно контролировать и решать только на уровне правительства», — заявил Гараба.

Эксперт отметил, что у муниципия Кишинёв нет устойчивых альтернативных источников питьевой воды, а предприятие Apă-Canal Chișinău может обеспечить потребности города за счёт подземных ресурсов лишь на один-два дня.

«Других артезианских источников у Кишинёва нет. Река Бык пересохла, а её вода сильно загрязнена. В городе есть очень мало колодцев и источников, однако их также нельзя считать надёжными источниками питьевой воды», — подчеркнул Владимир Гараба.

По словам эксперта, в гипотетическом случае прекращения подачи воды был бы введён специальный режим: предприятия обязали бы сократить деятельность вплоть до полной остановки, а население пришлось бы обеспечивать бутилированной водой из магазинов.