Гросу: Ряд госпредприятий приватизируют, а неиспользуемые площади передадут инвесторам.

По словам председателя парламента Игоря Гросу, прежде чем принимать какие-либо решения, власти проведут анализ ситуации на каждом государственном предприятии.

«Да, некоторые из предприятий придется приватизировать, разумеется, после проведения анализа. Площади, которые мы не используем, должны быть переданы инвесторам, способным развивать бизнес», — заявил Игорь Гросу, сообщает realitatea.md

Председатель парламента отметил, что власти могут сделать акцент на инвестициях, которые можно быстро реализовать, прежде всего в сфере услуг.

«Самые простые инвестиции, которые можно быстро запустить, — это проекты в сфере оказания услуг», — сказал Гросу.

«У господина премьер-министра Тофана есть интересные подходы, которые мы проанализируем и, безусловно, поддержим», — добавил Игорь Гросу.



