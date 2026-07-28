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realitatea.md logorealitatea
28 Июля 2026, 08:57
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Гросу: Ряд госпредприятий приватизируют, а неиспользуемые площади передадут инвесторам

По словам председателя парламента Игоря Гросу, прежде чем принимать какие-либо решения, власти проведут анализ ситуации на каждом государственном предприятии.

Гросу: Ряд госпредприятий приватизируют, а неиспользуемые площади передадут инвесторам.
Гросу: Ряд госпредприятий приватизируют, а неиспользуемые площади передадут инвесторам.

«Да, некоторые из предприятий придется приватизировать, разумеется, после проведения анализа. Площади, которые мы не используем, должны быть переданы инвесторам, способным развивать бизнес», — заявил Игорь Гросу, сообщает realitatea.md

Председатель парламента отметил, что власти могут сделать акцент на инвестициях, которые можно быстро реализовать, прежде всего в сфере услуг.

«Самые простые инвестиции, которые можно быстро запустить, — это проекты в сфере оказания услуг», — сказал Гросу.

«У господина премьер-министра Тофана есть интересные подходы, которые мы проанализируем и, безусловно, поддержим», — добавил Игорь Гросу.


Источник
realitatea.md logorealitatea
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