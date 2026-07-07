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noi.md logonoi
7 Июля 2026, 17:31
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Экологические инспекторы проверили водоёмы на севере Молдовы

Инспекторы по охране окружающей среды Дрокиевского района совместно с членами Комиссии по чрезвычайным ситуациям провели проверки основных водоёмов на территории района.

Экологические инспекторы проверили водоёмы на севере Молдовы.
Экологические инспекторы проверили водоёмы на севере Молдовы.

Целью проверок стала оценка технического состояния гидротехнических сооружений, целостности берегов, а также прилегающих защитных зон. Кроме того, специалисты изучили техническую документацию, связанную с эксплуатацией и обслуживанием водохранилищ, передает noi.md

В ходе проверок специалисты выявляли возможные риски разрушения гидротехнической инфраструктуры, а также оценивали соблюдение норм эксплуатации водных объектов.

Проверки носили профилактический характер и были направлены на обеспечение безопасности населения и защиту окружающей среды. 

Власти подчеркнули важность постоянного мониторинга водоёмов, особенно в периоды значительных климатических колебаний, когда возрастает риск эрозии, а также повреждения дамб и берегов. 

Инспекторат по охране окружающей среды призывает граждан ответственно относиться к водным ресурсам и активно содействовать их защите и сохранению в безопасном состоянии.

Экологические инспекторы проверили водоёмы на севере Молдовы

Экологические инспекторы проверили водоёмы на севере Молдовы

Экологические инспекторы проверили водоёмы на севере Молдовы

Источник
noi.md logonoi
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