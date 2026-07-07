Экологические инспекторы проверили водоёмы на севере Молдовы.

Инспекторы по охране окружающей среды Дрокиевского района совместно с членами Комиссии по чрезвычайным ситуациям провели проверки основных водоёмов на территории района.

Целью проверок стала оценка технического состояния гидротехнических сооружений, целостности берегов, а также прилегающих защитных зон. Кроме того, специалисты изучили техническую документацию, связанную с эксплуатацией и обслуживанием водохранилищ, передает noi.md

В ходе проверок специалисты выявляли возможные риски разрушения гидротехнической инфраструктуры, а также оценивали соблюдение норм эксплуатации водных объектов.

Проверки носили профилактический характер и были направлены на обеспечение безопасности населения и защиту окружающей среды.

Власти подчеркнули важность постоянного мониторинга водоёмов, особенно в периоды значительных климатических колебаний, когда возрастает риск эрозии, а также повреждения дамб и берегов.

Инспекторат по охране окружающей среды призывает граждан ответственно относиться к водным ресурсам и активно содействовать их защите и сохранению в безопасном состоянии.