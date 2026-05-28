28 Мая 2026, 23:26
Раду Албот вышел в четвертьфинал Moldova Open

Раду Албот вышел в четвертьфинал турнира ATP Challenger «Moldova Open», победив казахстанца Тимофея Скатова. В то же время молдавская пара Илие Сницарь-Александру Козбинов выбыла на стадии четвертьфинала.

Албот проиграл первый сет, но доминировал во втором и завершил матч в решающем сете. Матч в 1/8 финала закончился со счётом 1-6, 6-1, 6-4. По статистике, молдавский теннисист набрал 87 очков, против 82 у соперника, и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. Ранее, во втором квалификационном раунде, он победил француза Максима Жанвье, который снялся с матча после первого сета, выигранного молдавским теннисистом со счётом 6-3, передает ipn.md

В четвертьфинале Раду Албот сыграет в пятницу против итальянца Франко Агаменоне.

В парном разряде молдавская команда Илие Сницарь-Александру Козбинов уступила паре Сиддхант Бантия – Шимон Келан, занимавшей третье место в рейтинге, со счётом 2–6, 6–7. У молдавских игроков был лучший процент первой подачи (74% против 65%), однако соперники выиграли больше очков на приёме и реализовали 4 из 7 брейк-пойнтов. Ранее в 1/8 финала молдавская пара обошла украинско-бразильский дуэт Владислав Орлов – Даниэль Дутра да Силва.

Источник
ipn
