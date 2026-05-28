moldpres.md logomoldpres
28 Мая 2026, 22:44
540
Подписан первый контракт по Автомагистрали Объединения A8

Участок Тыргу-Нямц – Тыргу-Фрумос Автомагистрали Объединения (A8) перешёл на этап реализации после подписания первого договора о финансировании по программе SAFE.

Проект имеет ключевое значение для Республики Молдова, поскольку обеспечит прямое дорожное соединение страны с основными европейскими транспортными коридорами и разблокирует потенциал трансграничной торговли, передаёт moldpres.md

Об этом объявил исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан, уточнив, что речь идёт о первом контракте, финансируемом по программе SAFE для автомагистрали A8.

«Сегодня был подписан первый контракт, финансируемый по программе SAFE, для участка Тыргу-Нямц – Тыргу-Фрумос Автомагистрали Объединения A8», – написал Илие Боложан в социальных сетях.

По его словам, стоимость  составляет почти 4,9 млрд леев без НДС, а протяжённость – 27 километров. Проект предусматривает строительство 36 мостов и путепроводов, четырёх тоннелей и трёх важных дорожных развязок  – в Моцка, Пашкань и Тыргу-Фрумос.

Общая продолжительность реализации оценивается в 46 месяцев, из которых 10 месяцев отведены на проектирование и 36 месяцев – на выполнение работ.

В рамках проекта будет также обеспечено соединение с Автомагистралью Молдовы A7 путём строительства 5,5-километрового участка автомагистрали, который свяжет A8, национальную дорогу DN2 и дорожную развязку у Пашкань.

Илие Боложан также сообщил, что контракты по остальным участкам автомагистрали A8 будут подписаны в ближайший период после урегулирования поданных жалоб.

«Связность – это базовое условие для развития регионов, и Автомагистраль Объединения будет способствовать модернизации и экономическому росту северной половины Румынии, а также улучшению торговых отношений с Республикой Молдова и Украиной», – заявил исполняющий обязанности премьер-министра Румынии.

Он подчеркнул, что программа SAFE предоставляет Румынии доступ к финансированию крупных инфраструктурных проектов, которые способствуют развитию экономики, улучшению мобильности и повышению безопасности дорожного движения.

