Движение на ряде улиц Кишинева ограничат до конца августа.

Мэрия столицы сообщает о полном и частичном перекрытии движения транспорта на нескольких улицах. Ограничения вводятся в связи с ремонтом тепловых сетей, обустройством дорожного покрытия и строительством магистрального водопровода.

Движение транспорта будет полностью перекрыто на улице Флорилор на участке от кольцевой развязки на пересечении с улицей Богдан Воевод до дома №4 по улице Флорилор. Ограничение будет действовать с 22:00 31 июля до 06:00 2 августа, передает stiri.md

Мера необходима для проведения ремонта тепловых сетей на улице Флорилор, 1/1 по заявке АО «Термоэлектрика».

Кроме того, с 30 июля по 30 августа движение будет частично ограничено на улице Пантелимон Халиппа, где планируется укладка тонкослойного битумного покрытия по технологии Slurry Seal. Работы будут проводиться поэтапно, преимущественно в ночное время. Для движения транспорта временно будут перекрывать по одной полосе.

Также с 31 июля по 21 августа будет полностью перекрыто движение на улице Феровиарилор в городе Ватра. Здесь будут прокладывать магистральный водопровод из высокопрочного чугуна диаметром 600 миллиметров в рамках проекта «Строительство магистрального водопровода Кишинев – Страшены – Калараш».

Водителей призывают соблюдать требования дорожных знаков и указания сотрудников полиции, а также проявлять терпение и дисциплину на дорогах.