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stiri.md logostiri
29 Июля 2026, 23:44
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Движение на ряде улиц Кишинева ограничат до конца августа

Мэрия столицы сообщает о полном и частичном перекрытии движения транспорта на нескольких улицах. Ограничения вводятся в связи с ремонтом тепловых сетей, обустройством дорожного покрытия и строительством магистрального водопровода.

Движение на ряде улиц Кишинева ограничат до конца августа.
Движение на ряде улиц Кишинева ограничат до конца августа.

Движение транспорта будет полностью перекрыто на улице Флорилор на участке от кольцевой развязки на пересечении с улицей Богдан Воевод до дома №4 по улице Флорилор. Ограничение будет действовать с 22:00 31 июля до 06:00 2 августа, передает stiri.md

Мера необходима для проведения ремонта тепловых сетей на улице Флорилор, 1/1 по заявке АО «Термоэлектрика».

Кроме того, с 30 июля по 30 августа движение будет частично ограничено на улице Пантелимон Халиппа, где планируется укладка тонкослойного битумного покрытия по технологии Slurry Seal. Работы будут проводиться поэтапно, преимущественно в ночное время. Для движения транспорта временно будут перекрывать по одной полосе.

Также с 31 июля по 21 августа будет полностью перекрыто движение на улице Феровиарилор в городе Ватра. Здесь будут прокладывать магистральный водопровод из высокопрочного чугуна диаметром 600 миллиметров в рамках проекта «Строительство магистрального водопровода Кишинев – Страшены – Калараш».

Водителей призывают соблюдать требования дорожных знаков и указания сотрудников полиции, а также проявлять терпение и дисциплину на дорогах.

Источник
stiri.md logostiri
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