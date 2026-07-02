2 Июля 2026, 11:26
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Два водителя задокументированы после того, как не пропустили пешеходов на переходе
Сотрудники Центрального патрульного отдела НИОБ оперативно вмешались после появления в Интернете видеозаписей, на которых двое водителей игнорировали Правила дорожного движения и не уступали дорогу пешеходам на зебре.
Сообщается, что инцидент произошел вчера на трассе R-6 в Оргееве.
В результате принятых мер полиция установила личности мужчин в возрасте 37 и 48 лет.
За несоблюдении правил уступки дороги пешеходам и нарушении Правил дорожного движения водители будут санкционированы.
Полиция призывает всех водителей уважать приоритет пешеходов и проявлять максимальную осторожность при приближении к пешеходным переходам.