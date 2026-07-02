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2 Июля 2026, 11:26
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Два водителя задокументированы после того, как не пропустили пешеходов на переходе

Сотрудники Центрального патрульного отдела НИОБ оперативно вмешались после появления в Интернете видеозаписей, на которых двое водителей игнорировали Правила дорожного движения и не уступали дорогу пешеходам на зебре.

Два водителя задокументированы после того, как не пропустили пешеходов на переходе.
Два водителя задокументированы после того, как не пропустили пешеходов на переходе.

Сообщается, что инцидент произошел вчера на трассе R-6 в Оргееве.

В результате принятых мер полиция установила личности мужчин в возрасте 37 и 48 лет.

За несоблюдении правил уступки дороги пешеходам и нарушении Правил дорожного движения водители будут санкционированы.

Полиция призывает всех водителей уважать приоритет пешеходов и проявлять максимальную осторожность при приближении к пешеходным переходам.

Источник
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