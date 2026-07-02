Два водителя задокументированы после того, как не пропустили пешеходов на переходе

Сотрудники Центрального патрульного отдела НИОБ оперативно вмешались после появления в Интернете видеозаписей, на которых двое водителей игнорировали Правила дорожного движения и не уступали дорогу пешеходам на зебре.

Два водителя задокументированы после того, как не пропустили пешеходов на переходе.