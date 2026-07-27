Два кандидата допущены к следующему этапу конкурса на пост главы Energocom.

Совет Energocomа допустил двух кандидатов к следующему этапу конкурса на должность генерального директора компании.

Среди них нынешний исполняющий обязанности генерального директора Energocom Евгений Бузату и Серджиу Чебан, менеджер с опытом работы в энергетической сфере и управлении компаниями, передаёт ipn.md

Согласно данным Агентства публичной собственности, совет проверил поданные документы и установил, что два кандидата соответствуют критериям участия. Ещё один кандидат не был допущен к следующему этапу, однако его имя не было обнародовано.

Евгений Бузату является исполняющим обязанности генерального директора Energocom с декабря 2024 года. Ранее, в период с июля 2022 года по декабрь 2024 года, он занимал должность советника генерального директора предприятия. Он имеет юридическое образование и ранее работал в Государственной налоговой службе, где занимал должности инспектора и офицера уголовного преследования в рамках Главного управления по борьбе с мошенничеством.

Серджиу Чебан имеет опыт в управлении компаниями, юридико-финансовом менеджменте, цифровизации и инвестиционных проектах. Согласно резюме, он работал в энергетической сфере, в том числе в области производства возобновляемой энергии, поставки электроэнергии и природного газа, участия на организованных рынках и управления коммерческими рисками. С 2022 года он является администратором и директором компании «Verwaltung» — должность, которую он также занимал в период 2018-2021 годов.

Допущенные кандидаты будут оценены на следующем этапе конкурса. Дата его проведения пока не объявлена.