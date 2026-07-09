Energocom отверг обвинения в многомиллионных тратах на неработающую систему.

Депутат Константин Куюмжу обвинил Energocom в том, что компания якобы потратила 18 млн леев на информационную систему выставления счетов, которая до сих пор не работает, и потребовал заслушать руководство компании в парламенте.

В Energocom эти обвинения отвергли, заявив, что депутат смешал два разных проекта, общая стоимость которых составила менее 11 миллионов леев, передает stiri.md

По словам депутата от «Нашей партии», новая система выставления счетов должна была заработать с 1 июня, однако до сих пор не введена в эксплуатацию. В качестве доказательства он привел тот факт, что счета за газ, потребленный в июне, будут выставлены только в августе.

Куюмжу утверждает, что после того как Energocom стала поставщиком природного газа, компания заключила контракт примерно на 18 миллионов леев для разработки новой платформы. По его мнению, эти расходы впоследствии будут включены в тариф и лягут на плечи потребителей.

«Контракт был подписан в ноябре, а система должна была заработать до 1 июня. Сегодня мы видим, что она не функционирует. Счета за июнь будут выставлены только в августе, а до этого людям предлагают платить авансом», — заявил депутат.

Он также раскритиковал руководство компании, отметив, что генеральный директор Energocom получает более миллиона леев в год, тогда как проект, на который, по его словам, были потрачены миллионы государственных средств, не был реализован в установленный срок.

Кроме того, парламентарий поставил под сомнение необходимость закупки новой информационной системы, заявив, что у компании уже была действующая платформа для выставления счетов. В связи с этим он намерен потребовать проведения парламентских слушаний с участием генерального директора Energocom.

В ответ компания заявила, что информация о затратах в размере 18 миллионов леев на неработающую систему не соответствует действительности.

По данным компании, система биллинга и выставления счетов обошлась в 315,7 тысячи евро, что составляет около 6,34 миллиона леев.

В Energocom пояснили, что депутат «ошибочно или тенденциозно» объединил стоимость двух отдельных контрактов, заключенных по итогам разных процедур государственных закупок. Один из них касается информационной системы учета потребления природного газа, разработку которой компания Smart ITWorks SRL выполняет за 4,495 миллиона леев. Второй — системы биллинга и выставления счетов, которую разрабатывает компания Real Tech Solutions за 315,7 тысячи евро.

Таким образом, общая стоимость двух информационных систем составляет менее 11 миллионов леев, а не 18 миллионов, как утверждает депутат.

Компания также отвергла обвинения в нецелевом расходовании средств, подчеркнув, что оба контракта были заключены по итогам открытых государственных тендеров с соблюдением всех требований законодательства.

«Если депутат располагает сведениями, указывающими на возможные нарушения, правильной процедурой было бы обращение в компетентные контрольные органы, а не распространение в публичном пространстве обвинений, не подкрепленных реальными доказательствами», — заявили в Energocom.

Компания также объяснила необходимость внедрения собственных информационных систем. По ее данным, в переходный период услуги по выставлению счетов и обслуживанию потребителей оказывал «Молдовагаз» на основании договора аутсорсинга стоимостью около 12,5 миллиона леев без НДС в месяц, или примерно 150 миллионов леев в год.

В Energocom отметили, что стоимость двух новых информационных систем меньше суммы, которую ранее приходилось платить за один месяц аутсорсинга.

Кроме того, компания сообщила, что благодаря запуску собственных систем ей удалось примерно на три месяца раньше срока — до 31 августа 2026 года — расторгнуть договор с «Молдовагазом». По оценке Energocom, это позволило сэкономить около 38 миллионов леев, которые в противном случае были бы включены в тариф для потребителей.

В компании также заявили, что затраты на разработку двух информационных систем примерно в четыре раза ниже расходов других регулируемых операторов на аналогичные IT-решения.

Что касается задержки счетов за газ, потребленный в июне, Energocom сообщила, что они будут выставлены до 1 августа. Это связано с переходом на собственную систему обработки платежей, а также необходимостью проведения дополнительных тестов и проверок для корректного формирования счетов.

В компании заверили, что поставки природного газа потребителям продолжатся в обычном режиме, а штрафы и пени за просрочку начисляться не будут. Срок оплаты будет отсчитываться с даты выставления счета и указан в платежном документе.