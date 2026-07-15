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deschide.md logodeschide
15 Июля 2026, 20:40
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Energocom запросил повышение тарифов на природный газ

АО Energocom подало в Национальное агентство по регулированию в энергетике заявку на пересмотр тарифа на природный газ в сторону увеличения.

Energocom запросил повышение тарифов на природный газ.
Energocom запросил повышение тарифов на природный газ.

В компании объяснили необходимость повышения ростом затрат на закупку газа, вызванным внешними факторами, включая ситуацию на международных энергетических рынках и усиление геополитической напряженности, передает deschide.md

«Изменения на европейских рынках природного газа привели к росту ценовых котировок и волатильности, что напрямую повлияло на расходы поставщика», — говорится в сообщении Energocom.

Согласно данным компании, действующий тариф рассчитан исходя из средней закупочной цены газа в размере 404,24 евро за 1000 кубометров. Однако в январе–июле 2026 года фактическая средняя стоимость закупки выросла до 423,28 евро за 1000 кубометров.

Прогнозируется, что в период с августа по декабрь 2026 года цена закупки может увеличиться примерно до 623,54 евро за 1000 кубометров. В результате возник тарифный дефицит, который Energocom оценивает примерно в 106,8 миллиона леев.

В компании заявили, что предлагаемая корректировка тарифа необходима для покрытия обоснованных расходов на поставку природного газа и предотвращения дальнейшего накопления тарифных отклонений.

При этом Energocom уточнил, что поданная заявка является лишь предложением, а окончательное решение об изменении тарифа будет принимать Национальное агентство по регулированию в энергетике.

Источник
deschide.md logodeschide
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